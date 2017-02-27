rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%. Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года. [@image@]
Туристичні поїздки компенсують мальок, проскакувала інфа що минулого року вивезли 8 ярдів
Alex2006 написав:Хотите чтобы на форуме оставались лишь посты баксодержателей
а где ты был пока ракета не выдохлась? неужели в бане сидел? ... а, блин, опять забанили. через месяц во время очередного отката опять будет расказывать что откупился по 27,5 и слил по 29
Справедливости ради, хочу заметить, что во время отката все обвалисты зникли, як роса на сонцi ... сейчас снова повылазили...
Зато у дипломнета учёток как у дурика махорки))
В госфинансах начинаются чудеса,каккой-то таинственный меценат вчера пополнил казну на 10 ярдов гривен,да вы не ослышались,вчера кто-то откашлял почти 10-ку))) Даже в день уплаты налогов такого не бывает,а в шмыганомике можно. Может тихонько НБУ подсуетился,ибо Нафтогаз с приматиком уже выдоены и не у дел,а тут раз и немножко статистику ужасную подправили в просто очень плохую. На утро 24-го числа собрали 50 ярдов,НДС компенсировали на 2.5(норма 12). Может даже 60 ярдов наколядуют такими кульбитами,при плане 115,кто знает?(((
По курсу,думаю надо ждать поведение нерезов,29 числа им откашляет Минфин торбу бабла,могут быть варианты.
Странный какой-то откат,толком не закрепились как начали опять смотреть в гору.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Будьте добры, не забудьте переоценить, для дела и большей объективности, свое мнение о банковском секторе, который так "качественно изменился" и был высоко оценен, в противовес критической оценке, с которой до сего времени не пришлось столкнуться:
ruvex написав:Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
или все же
Amat написав:Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.
Щодо деградації... Сьогодні зупинився біля «Ощадбанку», бо треба було терміново поміняти тисячу доларів... Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!
Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!
как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна