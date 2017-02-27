Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:52

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...................24.07.2020................27.07.2020

дата розрахунку...................23.07.2020................24.07.2020

Євро......................................32,2366.....................32,2246

Долар США...........................27,8779......................27,7559

После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Ограничившись коротким перекуром вместо утреннего кофе, сначала медленно с постепенным сужением спреда до рабочих 2 копеек, а потом быстрее покатились вниз. К 10-40 опустились на 4 копейки и уравновесились. Около 11-30 приподнялись на полкопейки и снова остановились до 12.

Около 12, окончательно передумав снижаться, пошли вверх. До обеда одолели 4.5 копейки. После обеда рост стал более интенсивным. За час выросли на 6 копеек, постепенно расширяя спред до 3 копеек, что говорит о существенном снижении оборотов. Для пятницы такое раннее окончание активной фазы торгов не удивительно. О том же говорит и сравнительно небольшой прирост официального курса относительно справочного.

Официальный курс встретили котировками 27.8200 - 27.8500. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Перед самым закрытием Рыжик подпрыгнул еще на 2 копейки.

Сессия без участия регулятора получилась бурной. Котировки менялись в диапазоне 13 копеек при разнонаправленном движении. Такое бывает нечасто.

Сегодняшний разворот вопреки обычным традициям долгого движения в одну сторону может говорить о фундаментальных причинах роста. По сессиям вторника и среды недостатка в валюте мы не видим, а значит имеем дело со всплеском спроса. Природа его не вполне понятна, а значит и длительность предсказать трудно. Одних облигаций недостаточно, чтобы все объяснить.



2019 - 25.5163 (-12) +224

2018 - 26.5832 (+14) +117



2017 - 25.8226 (-6)

2016 - 24.8126 (-0)