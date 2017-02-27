yuri_m написав:Новый день, новая неделя - а тут ничего не меняется. Как ждали "па 26", так и ждут. Ребята, да проснитесь вы наконец! Полгода уже прошло. Дыра в бюджете как была 300 ярдов гривен, так и не уменьшается. Наоборот задержки по зарплате только растут. Шахтеры и врачи уже бунтуют, на подходе и остальные бюджетники. Где взять денег на все эти выплаты? Экономика сизым голубем уверенно летит в пропасть... А еще надо закрыть долги по уже выполненным работам коммерсов для бюджета. Их за полгода накопилось до фига и больше! Выход один - печатать деньги. И параллельно сливать ЗВР. Вместе с поступающей худо-бедно выручкой от экспортеров. А делать это выгоднее при высоком курсе бакса. Вот и догонят быстро до 30. Как написано в бюджете... Вова Ссаныч же сказал "надо исполнять бюджет". И новый начальник НБУ радостно взял под козырёк! Какие на фиг интервенции? О чём вы? Дай бог около 33 остановиться. Вот оттуда до 30 откатят перед выборами - и электорат снова радостно отдаст голоса за "зеленых". Типа вот же, курс начали обратно вниз гнать. Спасители...
Ну, не все так погано! Збираємо хороший урожай, ціни починають ріст, чудова ціна в 500 доларів за тону ріпака, а він вродив нівроку! Телефонували з банку з пропозицією надати кредит під програму президента зі ставкою в 9%... Життя продовжується! Все буде добре! Ну, а курс то таке, всім не угодиш, особисто мене радує ріст зеленого... У когось свої бачення! Хтось теоретик, хтось практик, а хтось олігарх! Кожному своє!
Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!
как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна
При умові, що така сума >2143$, а якщо менша, то гривні було би менше + страх.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...................24.07.2020................27.07.2020 дата розрахунку...................23.07.2020................24.07.2020 Євро......................................32,2366.....................32,2246 Долар США...........................27,8779......................27,7559 После полудня доллар отыграл почти 2 копейки. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Ограничившись коротким перекуром вместо утреннего кофе, сначала медленно с постепенным сужением спреда до рабочих 2 копеек, а потом быстрее покатились вниз. К 10-40 опустились на 4 копейки и уравновесились. Около 11-30 приподнялись на полкопейки и снова остановились до 12. Около 12, окончательно передумав снижаться, пошли вверх. До обеда одолели 4.5 копейки. После обеда рост стал более интенсивным. За час выросли на 6 копеек, постепенно расширяя спред до 3 копеек, что говорит о существенном снижении оборотов. Для пятницы такое раннее окончание активной фазы торгов не удивительно. О том же говорит и сравнительно небольшой прирост официального курса относительно справочного. Официальный курс встретили котировками 27.8200 - 27.8500. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия. Перед самым закрытием Рыжик подпрыгнул еще на 2 копейки. Сессия без участия регулятора получилась бурной. Котировки менялись в диапазоне 13 копеек при разнонаправленном движении. Такое бывает нечасто. Сегодняшний разворот вопреки обычным традициям долгого движения в одну сторону может говорить о фундаментальных причинах роста. По сессиям вторника и среды недостатка в валюте мы не видим, а значит имеем дело со всплеском спроса. Природа его не вполне понятна, а значит и длительность предсказать трудно. Одних облигаций недостаточно, чтобы все объяснить.