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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6058605960606061>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 195
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:38

  sequence написав:
  Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!

как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна ;)


При умові, що така сума >2143$, а якщо менша, то гривні було би менше + страх.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:52

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................24.07.2020................27.07.2020
дата розрахунку...................23.07.2020................24.07.2020
Євро......................................32,2366.....................32,2246
Долар США...........................27,8779......................27,7559
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Ограничившись коротким перекуром вместо утреннего кофе, сначала медленно с постепенным сужением спреда до рабочих 2 копеек, а потом быстрее покатились вниз. К 10-40 опустились на 4 копейки и уравновесились. Около 11-30 приподнялись на полкопейки и снова остановились до 12.
Около 12, окончательно передумав снижаться, пошли вверх. До обеда одолели 4.5 копейки. После обеда рост стал более интенсивным. За час выросли на 6 копеек, постепенно расширяя спред до 3 копеек, что говорит о существенном снижении оборотов. Для пятницы такое раннее окончание активной фазы торгов не удивительно. О том же говорит и сравнительно небольшой прирост официального курса относительно справочного.
Официальный курс встретили котировками 27.8200 - 27.8500. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Перед самым закрытием Рыжик подпрыгнул еще на 2 копейки.
Сессия без участия регулятора получилась бурной. Котировки менялись в диапазоне 13 копеек при разнонаправленном движении. Такое бывает нечасто.
Сегодняшний разворот вопреки обычным традициям долгого движения в одну сторону может говорить о фундаментальных причинах роста. По сессиям вторника и среды недостатка в валюте мы не видим, а значит имеем дело со всплеском спроса. Природа его не вполне понятна, а значит и длительность предсказать трудно. Одних облигаций недостаточно, чтобы все объяснить.

2019 - 25.5163 (-12) +224
2018 - 26.5832 (+14) +117

2017 - 25.8226 (-6)
2016 - 24.8126 (-0)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:01

  sequence написав:
  Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!

как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна ;)

закомпостував квиток і пішов пішки?
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 24 лип, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:01

  uaprofi написав:
  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.


врядли уже откатимся
тут бы на 28 остановится
хотя если будет расти как прежде по 20 копеек в день - то в концу недели будет 28.3
сегодня обменки дважды меняли курс
все гребут на себя
грндепо это полный звиздец

Та да... Краще було вкластися в золото! 1901,05 на часі! Фантастичні цифри! Тепер шлях на 1950! Думаю через декілька днів буде така цифра!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:25

  Искатель написав: Во вторник Нацбанк таки соточку продал.
Вчера - еще 199,8, грубо 200.
И сегодня еще 50.
Итого, чтобы тормознуть "под 28", выложили 350 млн. долларов.
А нал уже пытается вниз откатить, но сзади "алени" подпирают.

Неплохо бы эти 350 млн взыскать с того, кто орал "нам нужен 30" и менял председателя НБУ :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:27

  sequence написав:
  Qwerty написав:візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65...

как-то тупо получилось:


Нічого не тупо, наприклад, я завжди розвертаюсь і йду, якщо мені не подобається, як просувається справа.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:29

  Сибарит написав:Сегодняшний разворот вопреки обычным традициям долгого движения в одну сторону может говорить о фундаментальных причинах роста. По сессиям вторника и среды недостатка в валюте мы не видим, а значит имеем дело со всплеском спроса.

Немного поясню. В отличие от предыдущих дней, сегодня как раз ощущалась нехватка валюты, особенно во второй половине дня, после того, как Сити сгреб все, что было.
Объем в Блуме - 128 млн. долларов. Сравните - в среду было 310. Да, из них было 200 нацбанковских (точнее, 199,8), но какая разница, кто продавал. Спрос-то был!
А сегодня оказалось, что продавать особо-то и некому.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:29

  Starikan написав:Неплохо бы эти 350 млн взыскать с того, кто орал "нам нужен 30" и менял председателя НБУ :evil:


А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..

До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:34

  sergey_sryvkin написав:
  sequence написав:
  Qwerty написав:візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65...

как-то тупо получилось:


Нічого не тупо, наприклад, я завжди розвертаюсь і йду, якщо мені не подобається, як просувається справа.


Может паспортными данными интересовались? Интересный обменник
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:38

Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 24 лип, 2020 18:53, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
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