Это точно. Помнится, еще в "приватном" Привате мне начали морочить голову в кассе, набрал 3700, даже не успел поговорить - инцидент был тут же исчерпан.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:42
Это точно. Помнится, еще в "приватном" Привате мне начали морочить голову в кассе, набрал 3700, даже не успел поговорить - инцидент был тут же исчерпан.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:45
Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете?
Я против, хоть и сам бюджетник.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:50
Еще 4 часа прошло, снова добавили - на этот раз 2 копейки. Итого опт уходит на выходные почти как МБ, 27.82-27.84. Обороты хорошие в обе стороны. Но с учетом того, что физики пошли гасить кредитные лимиты по картам и будут это делать несколько дней подряд, то прием вряд ли станут подымать. А вот продажу на всякий случай еще подымут! От греха подальше, так сказать... Мало ли как там понедельник начнется.
Вот о таких махинациях я и писал, когда вспоминал об 1.2 ярдах евро кредита от ЕБРР, на которые уже положил свой глаз Минфин. Деньги еще где-то далеко в пути, еще ВР их не одобрила - а на эту сумму уже НБУ валюту из закромов начал понемногу сливать.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:03
Якщо НБУ продав 350 млн по 27,5=9,6 млрд грн
То нічого дивного в тому ,що ці 9,6 млрд він записав собі як прибуток і перечислив в Бюджет.
Це до речі пояснює чому Смолій викупав долар і курс падав
А сьогоднішні продають і курс росту
При продажі Смолієм - гривню отримували іноземці і щось з нею робили (інвестували )
У Шевченка - гривню отримує Мінфін і розкидає з вертольота
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 24 лип, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:05
Маск заявил, что против государственной поддержки в иной форме, кроме как БОД. Вот оно - прогрессивное мышление.
Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.
Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.
PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:09
Не за пол года, а за 1- й квартал
Крутим колесико ниже, за 2-й квартал и за пол года информации не было.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:12
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:16
евро - серьёзная валюта, если пошла вверх то будет расти долго.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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