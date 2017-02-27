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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6058605960606061

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 195
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:42

  zzzzzz написав:Звонок на горячую линию прямо возле кассы слегка отрезвляет некоторых очень рьяных исполнителей.

Это точно. Помнится, еще в "приватном" Привате мне начали морочить голову в кассе, набрал 3700, даже не успел поговорить - инцидент был тут же исчерпан.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:45

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав: Неплохо бы эти 350 млн взыскать с того, кто орал "нам нужен 30" и менял председателя НБУ :evil:
А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..
До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.

Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете?
Я против, хоть и сам бюджетник.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:50

  yuri_m написав:Прошло 2 часа, полёт нормальный - опт прибавил еще 3 копейки к курсам, стало 27.80-27.83. Вот такой, тихой сапой и будут ползти вверх. Не надо галопом скакать, плавный рост самый надежный. Это значит, что обороты на рынке хорошие и спрос-предложение сбалансированы.

Еще 4 часа прошло, снова добавили - на этот раз 2 копейки. Итого опт уходит на выходные почти как МБ, 27.82-27.84. Обороты хорошие в обе стороны. Но с учетом того, что физики пошли гасить кредитные лимиты по картам и будут это делать несколько дней подряд, то прием вряд ли станут подымать. А вот продажу на всякий случай еще подымут! От греха подальше, так сказать... Мало ли как там понедельник начнется.

  sergey_sryvkin написав:А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..
До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.

Вот о таких махинациях я и писал, когда вспоминал об 1.2 ярдах евро кредита от ЕБРР, на которые уже положил свой глаз Минфин. Деньги еще где-то далеко в пути, еще ВР их не одобрила - а на эту сумму уже НБУ валюту из закромов начал понемногу сливать.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:03

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав: Неплохо бы эти 350 млн взыскать с того, кто орал "нам нужен 30" и менял председателя НБУ :evil:
А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..
До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.

Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете?
Я против, хоть и сам бюджетник.
Якщо НБУ продав 350 млн по 27,5=9,6 млрд грн
То нічого дивного в тому ,що ці 9,6 млрд він записав собі як прибуток і перечислив в Бюджет.
Це до речі пояснює чому Смолій викупав долар і курс падав
А сьогоднішні продають і курс росту
При продажі Смолієм - гривню отримували іноземці і щось з нею робили (інвестували )
У Шевченка - гривню отримує Мінфін і розкидає з вертольота
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 24 лип, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:05

Маск заявил, что против государственной поддержки в иной форме, кроме как БОД. Вот оно - прогрессивное мышление.
https://twitter.com/elonmusk/status/128 ... gr%5Etweet

Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.

Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.

PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:09

  rollo написав:В 2019 году в Украину пришло $11,9 млрд частных переводов. За полгода в 2020 году только $2,9 млрд. Индекс падения на текущий момент -75,6%. В кризисный 2014 год было -24%.

Официальная статистика Нацбанка от 30 июня 2020 года.
Зображення


Не за пол года, а за 1- й квартал
https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/

Крутим колесико ниже, за 2-й квартал и за пол года информации не было.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:12

  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!


Почему евро пойдет вниз? Оно то похоже, но на чем?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:16

  Mazay256 написав:
  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!


Почему евро пойдет вниз? Оно то похоже, но на чем?

евро - серьёзная валюта, если пошла вверх то будет расти долго.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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