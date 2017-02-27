Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:50

yuri_m написав: Прошло 2 часа, полёт нормальный - опт прибавил еще 3 копейки к курсам, стало 27.80-27.83. Вот такой, тихой сапой и будут ползти вверх. Не надо галопом скакать, плавный рост самый надежный. Это значит, что обороты на рынке хорошие и спрос-предложение сбалансированы. Прошло 2 часа, полёт нормальный - опт прибавил еще 3 копейки к курсам, стало 27.80-27.83. Вот такой, тихой сапой и будут ползти вверх. Не надо галопом скакать, плавный рост самый надежный. Это значит, что обороты на рынке хорошие и спрос-предложение сбалансированы.

sergey_sryvkin написав: А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..

До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету. А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.

Еще 4 часа прошло, снова добавили - на этот раз 2 копейки. Итого опт уходит на выходные почти как МБ, 27.82-27.84. Обороты хорошие в обе стороны. Но с учетом того, что физики пошли гасить кредитные лимиты по картам и будут это делать несколько дней подряд, то прием вряд ли станут подымать. А вот продажу на всякий случай еще подымут! От греха подальше, так сказать... Мало ли как там понедельник начнется.Вот о таких махинациях я и писал, когда вспоминал об 1.2 ярдах евро кредита от ЕБРР, на которые уже положил свой глаз Минфин. Деньги еще где-то далеко в пути, еще ВР их не одобрила - а на эту сумму уже НБУ валюту из закромов начал понемногу сливать.