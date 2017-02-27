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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:55
greenozon написав:
вересень буде веселим -
Тю, теж мені проблема, пацани наберуть скільки треба мільярдів кредитів під єврооблігації на наших дітей, внуків, правнуків, а там або султан помре, або ішак здохне
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00
greenozon написав:
вересень буде веселим -
госдолг через межбанк не проходит, то ли дело гривневые овгз
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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