RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6059606060616062

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 195
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:55

  greenozon написав:вересень буде веселим -

Зображення


Тю, теж мені проблема, пацани наберуть скільки треба мільярдів кредитів під єврооблігації на наших дітей, внуків, правнуків, а там або султан помре, або ішак здохне
Expert100500
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.01.20
Подякував: 109 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00

  greenozon написав:вересень буде веселим -

Зображення

госдолг через межбанк не проходит, то ли дело гривневые овгз
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4281
З нами з: 06.04.16
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6059606060616062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, Oktawa, ЛАД і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19489 2410020
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 20:51
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7084 1600789
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 12:31
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 106720
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.