Тю, теж мені проблема, пацани наберуть скільки треба мільярдів кредитів під єврооблігації на наших дітей, внуків, правнуків, а там або султан помре, або ішак здохне
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:55
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00
госдолг через межбанк не проходит, то ли дело гривневые овгз
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:19
В нас, тепер більше прив"язка до єври, думаю на 70% корелює з ним, думаю тому, що з зоною ЄС десь такий відсоток зовнішньої торгівлі та послуг.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:24
евро идет на 1,20 до осени...коррекция будет, но тренд уже на север
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:27
не знаю може буде рости, вибрав синицю в руках - скинув трішки отриманих при кроскурсі 1,08 та "дорогій" гривні
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США).
Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я выше 1,2 уже брать евру не буду, хотя пик ожидаю 1,4
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:01
Сибарит коллега, а чем дело закончилось?
Или не закончилось...
Альфа-Банк
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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