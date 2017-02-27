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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6059606060616062

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 195
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:55

  greenozon написав:вересень буде веселим -

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Тю, теж мені проблема, пацани наберуть скільки треба мільярдів кредитів під єврооблігації на наших дітей, внуків, правнуків, а там або султан помре, або ішак здохне
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:00

  greenozon написав:вересень буде веселим -

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госдолг через межбанк не проходит, то ли дело гривневые овгз
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:19

  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!

В нас, тепер більше прив"язка до єври, думаю на 70% корелює з ним, думаю тому, що з зоною ЄС десь такий відсоток зовнішньої торгівлі та послуг.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:24

  flyman написав:
  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!

В нас, тепер більше прив"язка до єври, думаю на 70% корелює з ним, думаю тому, що з зоною ЄС десь такий відсоток зовнішньої торгівлі та послуг.



евро идет на 1,20 до осени...коррекция будет, но тренд уже на север


http://www.profinance.ru/news/2020/07/2 ... ralli.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:27

  prodigy написав:
  flyman написав:
  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!

В нас, тепер більше прив"язка до єври, думаю на 70% корелює з ним, думаю тому, що з зоною ЄС десь такий відсоток зовнішньої торгівлі та послуг.



евро идет на 1,20 до осени...коррекция будет, но тренд уже на север


http://www.profinance.ru/news/2020/07/2 ... ralli.html

не знаю може буде рости, вибрав синицю в руках - скинув трішки отриманих при кроскурсі 1,08 та "дорогій" гривні
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США).
Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40.
я выше 1,2 уже брать евру не буду, хотя пик ожидаю 1,4
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:01

Сибарит коллега, а чем дело закончилось?
Или не закончилось...
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:евро идет на 1,20 до осени...коррекция будет, но тренд уже на север
вангую осенью 1,3 а зимой-весной 1,4
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:34

  Starikan написав:
  zzzzzz написав:Звонок на горячую линию прямо возле кассы слегка отрезвляет некоторых очень рьяных исполнителей.

Это точно. Помнится, еще в "приватном" Привате мне начали морочить голову в кассе, набрал 3700, даже не успел поговорить - инцидент был тут же исчерпан.

Дела давно минувших дней. Сейчас Приват с трудом даже на жалобы в НБУ реагирует.
Горячка для многих банков такой же ресурс для плана любыми способами.
В качестве аргумента.
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