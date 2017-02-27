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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6060606160626063

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 195
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 04:04

  Yuri_61 написав:На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США).
Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.

Все в руках ФРС. Если надо будет, завтра "независимые" рейтинговые агенства нарисуют инфляцию в США 4%, и через две недели ФРС сделает учётную ставку 5%. Все что ФРС напечатали, роздано в долг под процент, а не просто так. По большому счёту ФРС - это и есть Мировое правительство, им все должны. :)
andrein
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