Yuri_61 написав:На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США). Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.
Все в руках ФРС. Если надо будет, завтра "независимые" рейтинговые агенства нарисуют инфляцию в США 4%, и через две недели ФРС сделает учётную ставку 5%. Все что ФРС напечатали, роздано в долг под процент, а не просто так. По большому счёту ФРС - это и есть Мировое правительство, им все должны.
sergey_sryvkin написав: А 10 лярдів гривні ви йому повернете?.. До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.
Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете? Я против, хоть и сам бюджетник.
Якщо НБУ продав 350 млн по 27,5=9,6 млрд грн То нічого дивного в тому ,що ці 9,6 млрд він записав собі як прибуток і перечислив в Бюджет. Це до речі пояснює чому Смолій викупав долар і курс падав А сьогоднішні продають і курс росту При продажі Смолієм - гривню отримували іноземці і щось з нею робили (інвестували ) У Шевченка - гривню отримує Мінфін і розкидає з вертольота
А расходы НБУ на покупку этих самых 350 млн не учитываете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Нет,ставку просто так нормальной при Трампе и коронакризисе не сделают.Выборы и поддержка штанов всем бомжам играют против доллара и здесь я фундаментально согласен с ростом евро,минимум до 1,25.Чтобы бакс пошел вверх нужно пройти выборы,определенно нужна рабочая вакцина и,как следствие,ожидания о сворачивании стимулирующих мер,рост занятости, траффика,вообщем, полноценный выход из карантина.До 1,20 разумно покупать евро, после 1,20 доллар.Наши местные таланты к 30 придут, вопрос как.К концу года при очень большой дырке в кармане могут за счёт хорошего тиража гривны и к волшебным 33 сходить.Лить начну потихоньку от 30 или в бетон.Цены до вкусных ещё и не упали,разве что немного размер торга вырос.