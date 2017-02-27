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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6060606160626063

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 195
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
49
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 04:04

  Yuri_61 написав:На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США).
Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.

Все в руках ФРС. Если надо будет, завтра "независимые" рейтинговые агенства нарисуют инфляцию в США 4%, и через две недели ФРС сделает учётную ставку 5%. Все что ФРС напечатали, роздано в долг под процент, а не просто так. По большому счёту ФРС - это и есть Мировое правительство, им все должны. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:27

  budivelnik написав:
  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..
До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.
Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете?
Я против, хоть и сам бюджетник.
Якщо НБУ продав 350 млн по 27,5=9,6 млрд грн
То нічого дивного в тому ,що ці 9,6 млрд він записав собі як прибуток і перечислив в Бюджет.
Це до речі пояснює чому Смолій викупав долар і курс падав
А сьогоднішні продають і курс росту
При продажі Смолієм - гривню отримували іноземці і щось з нею робили (інвестували )
У Шевченка - гривню отримує Мінфін і розкидає з вертольота

А расходы НБУ на покупку этих самых 350 млн не учитываете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:29

Нет,ставку просто так нормальной при Трампе и коронакризисе не сделают.Выборы и поддержка штанов всем бомжам играют против доллара и здесь я фундаментально согласен с ростом евро,минимум до 1,25.Чтобы бакс пошел вверх нужно пройти выборы,определенно нужна рабочая вакцина и,как следствие,ожидания о сворачивании стимулирующих мер,рост занятости, траффика,вообщем, полноценный выход из карантина.До 1,20 разумно покупать евро, после 1,20 доллар.Наши местные таланты к 30 придут, вопрос как.К концу года при очень большой дырке в кармане могут за счёт хорошего тиража гривны и к волшебным 33 сходить.Лить начну потихоньку от 30 или в бетон.Цены до вкусных ещё и не упали,разве что немного размер торга вырос.
goldfinger
 
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