На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США).Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.