Додано: Суб 25 лип, 2020 08:11

zРадио написав: Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.

Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.



PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил... Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил...

Маск заявил, что против государственной поддержки в иной форме, кроме как БОД. Вот оно - прогрессивное мышление.

Красиво сказано, но верится с трудом.Виртуализируется "с ходу" только чисто умственная работа, но это только экономия на помещениях (и их обслуге). Кстати, это означает смерть бизнес-офис-центров, которых у нас понастроили сотнями за последние лет 15.Больше всего пострадала сфера услуг - туризм, гостиницы, общепит и ритейл.Виртуальный туризм (а с ним связан гостиничный бизнес, хотя, конечно, и не весь) - крайне сомнительное удовольствие. Поэтому здесь можно ожидать восстановления.Виртуальный общепит = Линия Доставки по Стругацким?А как же "посидеть за рюмкой чая и поговорить"?Онлайн-ритейл? Что касается одежды (а это имхо наиболее массовый сегмент) - это для молодежи со "стандартными" фигурами (да и то меняют по 2-3 раза, потому что у китайцев свои понятия о размерах). Для большинства примерка необходима.Остальное - согласен, частично перейдет в онлайн, как перешла продажа всяких гаджетов. Но дорогие вещи (начиная с хорошей одежды, хорошей бытовой техники и выше) я бы лично не "пощупав", не покупал бы (если что, делайте скидку на мой возраст и неизбежный консерватизмА очень умный и передовой Маск случайно не хочет заплатить БОД из своих прибылейДа, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?