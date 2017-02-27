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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6060606160626063

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 196
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 04:04

  Yuri_61 написав:На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США).
Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.

Все в руках ФРС. Если надо будет, завтра "независимые" рейтинговые агенства нарисуют инфляцию в США 4%, и через две недели ФРС сделает учётную ставку 5%. Все что ФРС напечатали, роздано в долг под процент, а не просто так. По большому счёту ФРС - это и есть Мировое правительство, им все должны. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:27

  budivelnik написав:
  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: А 10 лярдів гривні ви йому повернете?..
До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.
Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете?
Я против, хоть и сам бюджетник.
Якщо НБУ продав 350 млн по 27,5=9,6 млрд грн
То нічого дивного в тому ,що ці 9,6 млрд він записав собі як прибуток і перечислив в Бюджет.
Це до речі пояснює чому Смолій викупав долар і курс падав
А сьогоднішні продають і курс росту
При продажі Смолієм - гривню отримували іноземці і щось з нею робили (інвестували )
У Шевченка - гривню отримує Мінфін і розкидає з вертольота

А расходы НБУ на покупку этих самых 350 млн не учитываете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:29

Нет,ставку просто так нормальной при Трампе и коронакризисе не сделают.Выборы и поддержка штанов всем бомжам играют против доллара и здесь я фундаментально согласен с ростом евро,минимум до 1,25.Чтобы бакс пошел вверх нужно пройти выборы,определенно нужна рабочая вакцина и,как следствие,ожидания о сворачивании стимулирующих мер,рост занятости, траффика,вообщем, полноценный выход из карантина.До 1,20 разумно покупать евро, после 1,20 доллар.Наши местные таланты к 30 придут, вопрос как.К концу года при очень большой дырке в кармане могут за счёт хорошего тиража гривны и к волшебным 33 сходить.Лить начну потихоньку от 30 или в бетон.Цены до вкусных ещё и не упали,разве что немного размер торга вырос.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:11

  zРадио написав: Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.
Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.

PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил...

Красиво сказано, но верится с трудом.
Виртуализируется "с ходу" только чисто умственная работа, но это только экономия на помещениях (и их обслуге). Кстати, это означает смерть бизнес-офис-центров, которых у нас понастроили сотнями за последние лет 15.

Больше всего пострадала сфера услуг - туризм, гостиницы, общепит и ритейл.

Виртуальный туризм (а с ним связан гостиничный бизнес, хотя, конечно, и не весь) - крайне сомнительное удовольствие. Поэтому здесь можно ожидать восстановления.

Виртуальный общепит = Линия Доставки по Стругацким? :mrgreen: А как же "посидеть за рюмкой чая и поговорить"?

Онлайн-ритейл? Что касается одежды (а это имхо наиболее массовый сегмент) - это для молодежи со "стандартными" фигурами (да и то меняют по 2-3 раза, потому что у китайцев свои понятия о размерах :wink: ). Для большинства примерка необходима.

Остальное - согласен, частично перейдет в онлайн, как перешла продажа всяких гаджетов. Но дорогие вещи (начиная с хорошей одежды, хорошей бытовой техники и выше) я бы лично не "пощупав", не покупал бы (если что, делайте скидку на мой возраст и неизбежный консерватизм :wink: )

Маск заявил, что против государственной поддержки в иной форме, кроме как БОД. Вот оно - прогрессивное мышление.
А очень умный и передовой Маск случайно не хочет заплатить БОД из своих прибылей :wink:
Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 25 лип, 2020 08:30, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.

Прямо новый госплан))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Виртуализируется "с ходу" только чисто умственная работа, но это только экономия на помещениях (и их обслуге). Кстати, это означает смерть бизнес-офис-центров, которых у нас понастроили сотнями за последние лет 15.

Смерть опен спейсам.
Прийдеться переробити їх в кімнатну систему.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:41

  freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Прямо новый госплан))

Мою маму в свое время упросили стать районным депутатом - по разнарядке нужна была женщина, беспартийная, из гнилой интеллигенции, желательно ветеран войны. Решающим аргументом стало разрешение купить кооперативную квартиру :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:00

  zРадио написав:Маск заявил, что против государственной поддержки в иной форме, кроме как БОД. Вот оно - прогрессивное мышление.
https://twitter.com/elonmusk/status/128 ... gr%5Etweet

Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.

Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.
ничего катастрофичного не произошло, корона ускорила процессы которые и так шли, например я давно предлагал удаленную работу для части сотрудников чье присутствие в офисе не обязательно, но руководство смотрело на это скептично до марта 2020 года, а потом решило почему нет. Идёт перераспределение рынка, деньги из сферы обслуживания перетекают в логистические услуги. Разве что правительства должны оперативнее реагировать на безработицу которая ущественно вырастет в ближайшие годы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:11

  freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.

Прямо новый госплан))

читай правильно - собственники компании решили сократить расходы на топ-менеджмент, который раздут до неприличных размеров и не оправдывает тех денег, которые он привык получать.

Наберут теперь чернокожих менеджеров, сократив, во первых, количество топ-должностей и, во вторых, размеры их зарплат (убедительно объяснят это кризисом, коронавирусом, переходом на электротранспорт и т.д.). Итого - экономия, что равно дополнительной прибыли.

Хотя такие новости появляются лишь с одной целью - морально готовить народ к сокращениям в Украине. Слышал, что собираются сокращать число государственных чиновников и медработников на 50 тысяч человек. Доказательств не ждите здесь.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:16

  buratinyo написав:
Хотя такие новости появляются лишь с одной целью - морально готовить народ к сокращениям в Украине. Слышал, что собираются сокращать число государственных чиновников и медработников на 50 тысяч человек. Доказательств не ждите здесь.

ну по чиновникам сокращение - укрупнение районов, значительное
там же, возможно, и медработников
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