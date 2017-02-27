Yuri_61 написав:На вопрос почему и как сильно будет расти евро, отвечу: пока в США неопределённость в связи с очередными президентскими выборами а также огромная эмиссия долларов, бОльшая часть инвестором бегут из доллара в евро (по простому покупают евро, создавая спрос на него и повышая его курс). Тим же образом происходит и рост цены на золото: повышенный спрос вызывает повышение цены на него (как и на любой актив.) Как долго будет расти евро и до каких уровней, имхо где-то год непрерывного роста, а дальше всё зависит от ситуации в Европе (будет ли кризис сильнее у них, чем в США). Были бы лишние деньги, покупал б сейчас евро, но до уровня 1,40. Дальше не рискнул бы. Этот актив, имхо при кросс курсе 1,5 уже явно будет перекуплен. И надо вовремя будет успеть слить евро.
Все в руках ФРС. Если надо будет, завтра "независимые" рейтинговые агенства нарисуют инфляцию в США 4%, и через две недели ФРС сделает учётную ставку 5%. Все что ФРС напечатали, роздано в долг под процент, а не просто так. По большому счёту ФРС - это и есть Мировое правительство, им все должны.
sergey_sryvkin написав: А 10 лярдів гривні ви йому повернете?.. До речі, сума корелюється із таємничою десяткою, що надійшла до бюджету.
Предлагаете ЗВР сбросить на устранение дыры в бюджете? Я против, хоть и сам бюджетник.
Якщо НБУ продав 350 млн по 27,5=9,6 млрд грн То нічого дивного в тому ,що ці 9,6 млрд він записав собі як прибуток і перечислив в Бюджет. Це до речі пояснює чому Смолій викупав долар і курс падав А сьогоднішні продають і курс росту При продажі Смолієм - гривню отримували іноземці і щось з нею робили (інвестували ) У Шевченка - гривню отримує Мінфін і розкидає з вертольота
А расходы НБУ на покупку этих самых 350 млн не учитываете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Нет,ставку просто так нормальной при Трампе и коронакризисе не сделают.Выборы и поддержка штанов всем бомжам играют против доллара и здесь я фундаментально согласен с ростом евро,минимум до 1,25.Чтобы бакс пошел вверх нужно пройти выборы,определенно нужна рабочая вакцина и,как следствие,ожидания о сворачивании стимулирующих мер,рост занятости, траффика,вообщем, полноценный выход из карантина.До 1,20 разумно покупать евро, после 1,20 доллар.Наши местные таланты к 30 придут, вопрос как.К концу года при очень большой дырке в кармане могут за счёт хорошего тиража гривны и к волшебным 33 сходить.Лить начну потихоньку от 30 или в бетон.Цены до вкусных ещё и не упали,разве что немного размер торга вырос.
zРадио написав: Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места. Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.
PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил...
Красиво сказано, но верится с трудом. Виртуализируется "с ходу" только чисто умственная работа, но это только экономия на помещениях (и их обслуге). Кстати, это означает смерть бизнес-офис-центров, которых у нас понастроили сотнями за последние лет 15.
Больше всего пострадала сфера услуг - туризм, гостиницы, общепит и ритейл.
Виртуальный туризм (а с ним связан гостиничный бизнес, хотя, конечно, и не весь) - крайне сомнительное удовольствие. Поэтому здесь можно ожидать восстановления.
Виртуальный общепит = Линия Доставки по Стругацким? А как же "посидеть за рюмкой чая и поговорить"?
Онлайн-ритейл? Что касается одежды (а это имхо наиболее массовый сегмент) - это для молодежи со "стандартными" фигурами (да и то меняют по 2-3 раза, потому что у китайцев свои понятия о размерах ). Для большинства примерка необходима.
Остальное - согласен, частично перейдет в онлайн, как перешла продажа всяких гаджетов. Но дорогие вещи (начиная с хорошей одежды, хорошей бытовой техники и выше) я бы лично не "пощупав", не покупал бы (если что, делайте скидку на мой возраст и неизбежный консерватизм )
Маск заявил, что против государственной поддержки в иной форме, кроме как БОД. Вот оно - прогрессивное мышление.
А очень умный и передовой Маск случайно не хочет заплатить БОД из своих прибылей Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 25 лип, 2020 08:30, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Starikan написав:Виртуализируется "с ходу" только чисто умственная работа, но это только экономия на помещениях (и их обслуге). Кстати, это означает смерть бизнес-офис-центров, которых у нас понастроили сотнями за последние лет 15.
Смерть опен спейсам. Прийдеться переробити їх в кімнатну систему.
freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC. Прямо новый госплан))
Мою маму в свое время упросили стать районным депутатом - по разнарядке нужна была женщина, беспартийная, из гнилой интеллигенции, желательно ветеран войны. Решающим аргументом стало разрешение купить кооперативную квартиру
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.
Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.
ничего катастрофичного не произошло, корона ускорила процессы которые и так шли, например я давно предлагал удаленную работу для части сотрудников чье присутствие в офисе не обязательно, но руководство смотрело на это скептично до марта 2020 года, а потом решило почему нет. Идёт перераспределение рынка, деньги из сферы обслуживания перетекают в логистические услуги. Разве что правительства должны оперативнее реагировать на безработицу которая ущественно вырастет в ближайшие годы.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Прямо новый госплан))
читай правильно - собственники компании решили сократить расходы на топ-менеджмент, который раздут до неприличных размеров и не оправдывает тех денег, которые он привык получать.
Наберут теперь чернокожих менеджеров, сократив, во первых, количество топ-должностей и, во вторых, размеры их зарплат (убедительно объяснят это кризисом, коронавирусом, переходом на электротранспорт и т.д.). Итого - экономия, что равно дополнительной прибыли.
Хотя такие новости появляются лишь с одной целью - морально готовить народ к сокращениям в Украине. Слышал, что собираются сокращать число государственных чиновников и медработников на 50 тысяч человек. Доказательств не ждите здесь.
buratinyo написав: Хотя такие новости появляются лишь с одной целью - морально готовить народ к сокращениям в Украине. Слышал, что собираются сокращать число государственных чиновников и медработников на 50 тысяч человек. Доказательств не ждите здесь.
ну по чиновникам сокращение - укрупнение районов, значительное там же, возможно, и медработников