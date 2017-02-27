freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Прямо новый госплан))
это только первый шаг: белых меняем на черных 2)шаг: черных меняем на шимпанзе 3)шаг : шимпанзе меняем на ослов 4)шаг: ослов меняем на куриц
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Прямо новый госплан))
это только первый шаг: белых меняем на черных 2)шаг: черных меняем на шимпанзе 3)шаг : шимпанзе меняем на ослов 4)шаг: ослов меняем на куриц
Думаю, поскольку мы идём туда же, то и у нас через несколько созывов будут, например, увлекательные выборы в Раду - где должно быть в открытых списках 50 % женщин, определённое количество нацменьшинств, 5-10 процентов депутатов нетрадиционной ориентации, чтобы не было никакой дискриминации. Предполагаю, что по последней квоте будут даже приписывать себе несуществующие влечения и пытаться пролезть натуралы, поэтому желательно внести будет в избирательный закон пункт о том что каминг-аут должен быть совершён минимум за три года до начала избирательной компании.