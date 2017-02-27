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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6061606260636064

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 196
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:20

  freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.

Прямо новый госплан))


это только первый шаг: белых меняем на черных
2)шаг: черных меняем на шимпанзе
3)шаг : шимпанзе меняем на ослов
4)шаг: ослов меняем на куриц
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:33

  prodigy написав:
  freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.

Прямо новый госплан))


это только первый шаг: белых меняем на черных
2)шаг: черных меняем на шимпанзе
3)шаг : шимпанзе меняем на ослов
4)шаг: ослов меняем на куриц


Думаю, поскольку мы идём туда же, то и у нас через несколько созывов будут, например, увлекательные выборы в Раду - где должно быть в открытых списках 50 % женщин, определённое количество нацменьшинств, 5-10 процентов депутатов нетрадиционной ориентации, чтобы не было никакой дискриминации. Предполагаю, что по последней квоте будут даже приписывать себе несуществующие влечения и пытаться пролезть натуралы, поэтому желательно внести будет в избирательный закон пункт о том что каминг-аут должен быть совершён минимум за три года до начала избирательной компании.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:40

Держбюджет за січень-червень виконано із дефіцитом 18,8 мільярда – Держказначейство

У січні-червні 2020 року дефіцит держбюджету становив 18,8 млрд грн, у тому числі 28,38 млрд грн - за загальним фондом при плані у 42 млрд грн.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 450,9 млрд грн, при плані у 489,33 млрд грн.

Витрати - досягли 536,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду 480,07 млрд грн при плані у 530,75 млрд грн.

Запозичення за січень-червень становили майже 263 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 259,4 млрд грн.

Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, з яких 105,8 млрд грн - за загальним фондом. Погашення - 156,16 млрд грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:31

  Starikan написав:Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?

Здохнути і не загажувати планету :)
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