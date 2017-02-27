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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6061606260636064

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 196
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:20

  freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.

Прямо новый госплан))


это только первый шаг: белых меняем на черных
2)шаг: черных меняем на шимпанзе
3)шаг : шимпанзе меняем на ослов
4)шаг: ослов меняем на куриц
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:33

  prodigy написав:
  freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств.
Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%.
Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.

Прямо новый госплан))


это только первый шаг: белых меняем на черных
2)шаг: черных меняем на шимпанзе
3)шаг : шимпанзе меняем на ослов
4)шаг: ослов меняем на куриц


Думаю, поскольку мы идём туда же, то и у нас через несколько созывов будут, например, увлекательные выборы в Раду - где должно быть в открытых списках 50 % женщин, определённое количество нацменьшинств, 5-10 процентов депутатов нетрадиционной ориентации, чтобы не было никакой дискриминации. Предполагаю, что по последней квоте будут даже приписывать себе несуществующие влечения и пытаться пролезть натуралы, поэтому желательно внести будет в избирательный закон пункт о том что каминг-аут должен быть совершён минимум за три года до начала избирательной компании.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:40

Держбюджет за січень-червень виконано із дефіцитом 18,8 мільярда – Держказначейство

У січні-червні 2020 року дефіцит держбюджету становив 18,8 млрд грн, у тому числі 28,38 млрд грн - за загальним фондом при плані у 42 млрд грн.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 450,9 млрд грн, при плані у 489,33 млрд грн.

Витрати - досягли 536,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду 480,07 млрд грн при плані у 530,75 млрд грн.

Запозичення за січень-червень становили майже 263 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 259,4 млрд грн.

Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, з яких 105,8 млрд грн - за загальним фондом. Погашення - 156,16 млрд грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:31

  Starikan написав:Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?

Здохнути і не загажувати планету :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:16

  change_pm написав:
  Starikan написав:Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?

Здохнути і не загажувати планету :)


Золотий мільярд тому і золотий, що десь далеко-далеко від них на швейних фабриках чи чайних плантаціях працюють за 30$ на місяць, а окремі особи прориваються до них, маючи або значно вищий потенціал пересічного золотомільярдника, або хапаючись за будь яку чорну роботу для обслуговування їх же.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:24

зол млрд вже друкує шо дурнуватий

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:35

  Ой+ написав:
  change_pm написав:
  Starikan написав:Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?

Здохнути і не загажувати планету :)


Золотий мільярд тому і золотий, що десь далеко-далеко від них на швейних фабриках чи чайних плантаціях працюють за 30$ на місяць, а окремі особи прориваються до них, маючи або значно вищий потенціал пересічного золотомільярдника, або хапаючись за будь яку чорну роботу для обслуговування їх же.


Поздно пить боржоми. Золотой миллиард в их собственном доме уже ставят на колени и заставляют каяться за белый цвет кожи. :D
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:54

Рубрика - "Зробивши всіх разом!")))

Ну що, сьогодні на правах вихідних оф-топчиків, можу собі дозволити наступне ;)
Сьогодні в спокою, можете зробити підрахуя на конкретному прикладі ;)
Давайте, згадуйте курс минулого серпня і рахуйТЕ :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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КАК ЖЕ ВЫ З....ЕА... БИ...ЛА
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:03

И еще пару слов о БОД.
К чему приводит безделье, особенно молодежи, мы наглядно убедились на погромах в Штатах, в которых участвовали далеко не только черные (а некоторые шествия состояли практически целиком из белой безработной молодежи).
Люди должны работать (в максимально широком смысле этого слова). Иначе получим Планету Обезьян.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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