freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Прямо новый госплан))
это только первый шаг: белых меняем на черных 2)шаг: черных меняем на шимпанзе 3)шаг : шимпанзе меняем на ослов 4)шаг: ослов меняем на куриц
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
freeze написав:Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний Chevron в рамках борьбы за разнообразие и инклюзивность собирается уволить часть белых мужиков из топ-менеджмента и заменить их на женщин и представителей этнических меньшинств. Потому что женщин в менеджменте оказалось менее 25%, а этнических меньшинств - менее 22%. Не первый случай в крупной американской компании. В этом месяце на путь гендерно-этнического уравнения уже встала американская компания NBC.
Прямо новый госплан))
это только первый шаг: белых меняем на черных 2)шаг: черных меняем на шимпанзе 3)шаг : шимпанзе меняем на ослов 4)шаг: ослов меняем на куриц
Думаю, поскольку мы идём туда же, то и у нас через несколько созывов будут, например, увлекательные выборы в Раду - где должно быть в открытых списках 50 % женщин, определённое количество нацменьшинств, 5-10 процентов депутатов нетрадиционной ориентации, чтобы не было никакой дискриминации. Предполагаю, что по последней квоте будут даже приписывать себе несуществующие влечения и пытаться пролезть натуралы, поэтому желательно внести будет в избирательный закон пункт о том что каминг-аут должен быть совершён минимум за три года до начала избирательной компании.
Starikan написав:Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?
Здохнути і не загажувати планету
Золотий мільярд тому і золотий, що десь далеко-далеко від них на швейних фабриках чи чайних плантаціях працюють за 30$ на місяць, а окремі особи прориваються до них, маючи або значно вищий потенціал пересічного золотомільярдника, або хапаючись за будь яку чорну роботу для обслуговування їх же.
Starikan написав:Да, золотой миллиард может напечатать денег сколько нужно для БОД. А что делать остальным 7ми?
Здохнути і не загажувати планету
Золотий мільярд тому і золотий, що десь далеко-далеко від них на швейних фабриках чи чайних плантаціях працюють за 30$ на місяць, а окремі особи прориваються до них, маючи або значно вищий потенціал пересічного золотомільярдника, або хапаючись за будь яку чорну роботу для обслуговування їх же.
Поздно пить боржоми. Золотой миллиард в их собственном доме уже ставят на колени и заставляют каяться за белый цвет кожи.
Ну що, сьогодні на правах вихідних оф-топчиків, можу собі дозволити наступне Сьогодні в спокою, можете зробити підрахуя на конкретному прикладі Давайте, згадуйте курс минулого серпня і рахуйТЕ
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
И еще пару слов о БОД. К чему приводит безделье, особенно молодежи, мы наглядно убедились на погромах в Штатах, в которых участвовали далеко не только черные (а некоторые шествия состояли практически целиком из белой безработной молодежи). Люди должны работать (в максимально широком смысле этого слова). Иначе получим Планету Обезьян.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex