RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6062606360646065

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 196
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
99
Ніяких змін не очікую
16%
31
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:33

  холява написав:КАК ЖЕ ВЫ З....ЕА... БИ...ЛА


вот это зашифровали, что не догадаешься, о чём вы накнопали
Yuri_61
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:43

  Starikan написав:И еще пару слов о БОД.
К чему приводит безделье, особенно молодежи, мы наглядно убедились на погромах в Штатах, в которых участвовали далеко не только черные (а некоторые шествия состояли практически целиком из белой безработной молодежи).
Люди должны работать (в максимально широком смысле этого слова). Иначе получим Планету Обезьян.

Праця повинна стати першою життєвою потребою...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34180
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:45

Долярчик, курс 25 можна використовувати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34180
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:02

  холява написав:КАК ЖЕ ВЫ З....ЕА... БИ...ЛА

Посміхайтесь, Вас знімає скрита камера! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8288
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:03

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, курс 25 можна використовувати?

25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8288
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:52

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, курс 25 можна використовувати?

25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)


и какой результат выходит?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4149
З нами з: 21.04.11
Подякував: 604 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6062606360646065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1948, 1949, 1950
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19498 2411593
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 13:05
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7085 1601365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 106968
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.