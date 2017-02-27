RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6063606460656066>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 197
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:33

  холява написав:КАК ЖЕ ВЫ З....ЕА... БИ...ЛА


вот это зашифровали, что не догадаешься, о чём вы накнопали
Yuri_61
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:43

  Starikan написав:И еще пару слов о БОД.
К чему приводит безделье, особенно молодежи, мы наглядно убедились на погромах в Штатах, в которых участвовали далеко не только черные (а некоторые шествия состояли практически целиком из белой безработной молодежи).
Люди должны работать (в максимально широком смысле этого слова). Иначе получим Планету Обезьян.

Праця повинна стати першою життєвою потребою...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34180
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:45

Долярчик, курс 25 можна використовувати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34180
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:02

  холява написав:КАК ЖЕ ВЫ З....ЕА... БИ...ЛА

Посміхайтесь, Вас знімає скрита камера! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:03

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, курс 25 можна використовувати?

25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:52

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, курс 25 можна використовувати?

25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)


и какой результат выходит?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4152
З нами з: 21.04.11
Подякував: 604 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:19

  Долярчик написав:Ну що, сьогодні на правах вихідних оф-топчиків, можу собі дозволити наступне ;)
Сьогодні в спокою, можете зробити підрахуя на конкретному прикладі ;)
Давайте, згадуйте курс минулого серпня і рахуйТЕ :mrgreen:
Зображення

Депозит ще не на руках і серпень не настав, а ти вже рахуєш.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8693
З нами з: 21.09.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:25

Так що курсу ще є куди рости, щоб зловити лоСОся)))

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, курс 25 можна використовувати?

25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)


и какой результат выходит?

Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:27

  Zebra написав:
  Долярчик написав:Ну що, сьогодні на правах вихідних оф-топчиків, можу собі дозволити наступне ;)
Сьогодні в спокою, можете зробити підрахуя на конкретному прикладі ;)
Давайте, згадуйте курс минулого серпня і рахуйТЕ :mrgreen:
Зображення

Депозит ще не на руках і серпень не настав, а ти вже рахуєш.

Нічого, скріни не горять :mrgreen:
Повернемось до нього через тиждень-два :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:34

  Долярчик написав:
  Zebra написав:
  Долярчик написав:Ну що, сьогодні на правах вихідних оф-топчиків, можу собі дозволити наступне ;)
Сьогодні в спокою, можете зробити підрахуя на конкретному прикладі ;)
Давайте, згадуйте курс минулого серпня і рахуйТЕ :mrgreen:
Зображення

Депозит ще не на руках і серпень не настав, а ти вже рахуєш.

Нічого, скріни не горять :mrgreen:
Повернемось до нього через тиждень-два :D


треба було 1М закидати, що таке 100К...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9069
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6063606460656066>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Гурман і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1948, 1949, 1950
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19498 2411725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 13:05
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7085 1601403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 106989
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1702)
25.07.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.