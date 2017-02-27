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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:34
В Запоріжжі на продаж само дешево що бачив 27.85
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гуляйполе
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:58
Starikan Нарастающая мировая проблема лишних людей. Недавно выступал Хараре с речью об этой глобальной угрозе.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:02
greenozon написав:
треба було 1М закидати, що таке 100К...
Мав би 1лям - закинув би в нерухомість! (можливо, навіть, в комерційну)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03
гуляйполе написав:
В Запоріжжі на продаж само дешево що бачив 27.85
В місті Лева можна знайти пА 27,80
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10
Долярчик написав:
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
Долл.депо : От 3875 долл 4,4% годовых это 170,5 долл. Немного меньше 225долл,но вы их еще не откупили ( и не факт,что будет 27,8) да и целый год дергаться с подсчетами не надо было. При откупе дороже 28,2 - гр.депо в пролете. Рисково.
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THB
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:25
Долярчик написав:
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.
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Гурман
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