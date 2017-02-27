greenozon написав:треба було 1М закидати, що таке 100К...
Мав би 1лям - закинув би в нерухомість! (можливо, навіть, в комерційну)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
гуляйполе написав:В Запоріжжі на продаж само дешево що бачив 27.85
В місті Лева можна знайти пА 27,80
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
Долл.депо : От 3875 долл 4,4% годовых это 170,5 долл. Немного меньше 225долл,но вы их еще не откупили ( и не факт,что будет 27,8) да и целый год дергаться с подсчетами не надо было. При откупе дороже 28,2 - гр.депо в пролете. Рисково.
Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.
Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.
А я і не сперечаюсь! Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!