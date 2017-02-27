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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6064606560666067>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 197
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:34

В Запоріжжі на продаж само дешево що бачив 27.85
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:58

Starikan Нарастающая мировая проблема лишних людей. Недавно выступал Хараре с речью об этой глобальной угрозе.
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:треба було 1М закидати, що таке 100К...

Мав би 1лям - закинув би в нерухомість! (можливо, навіть, в комерційну) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03

  гуляйполе написав:В Запоріжжі на продаж само дешево що бачив 27.85

В місті Лева можна знайти пА 27,80
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:10

  Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!



Долл.депо : От 3875 долл 4,4% годовых это 170,5 долл. Немного меньше 225долл,но вы их еще не откупили ( и не факт,что будет 27,8) да и целый год дергаться с подсчетами не надо было. При откупе дороже 28,2 - гр.депо в пролете. Рисково.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:44

THB4,4% какой банк?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:46

  Гурман написав:
  Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.

А я і не сперечаюсь!
Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!


Понад 40% не мають такого страху 23.07.20 https://www.fg.gov.ua/articles/48376-za ... d-grn.html
Зображення

А гривня може здевальвувати, як показує історія.
От золото в 1999р. 30 грн. грам, зараз в 60 раз дорожче.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:23

  shatenerbi написав:THB4,4% какой банк?

Год назад многие банки давали 5,5% до налогов,как кстати и в гривне 17,5.
THB
 
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