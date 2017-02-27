Имея грдепо, вы 100% отримаете гривнею. А вот буде цікавий курс,чи ні - ХЗ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:28
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:42
и какой результат выходит?[/quote]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту![/quote]
думаю, будет +/-15% , тобто деньги зря пролежали год
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:43
Так я наступного місяця ще раз його сюди закину
Але, якщо буде 29,ХХ - то кидати скрін сенсу не буде
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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