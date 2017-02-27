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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6064606560666067

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 197
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:28

  Долярчик написав:А я і не сперечаюсь!
Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!

Имея грдепо, вы 100% отримаете гривнею. А вот буде цікавий курс,чи ні - ХЗ :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Нічого, скріни не горять


не горять, але їх видаляють :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:42

  Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)


и какой результат выходит?[/quote]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту![/quote]

думаю, будет +/-15% , тобто деньги зря пролежали год
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:43

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:Нічого, скріни не горять


не горять, але їх видаляють :mrgreen:

Так я наступного місяця ще раз його сюди закину :mrgreen:
Але, якщо буде 29,ХХ - то кидати скрін сенсу не буде :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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