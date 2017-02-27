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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60656066606760686069>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 197
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:28

  Долярчик написав:А я і не сперечаюсь!
Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!

Имея грдепо, вы 100% отримаете гривнею. А вот буде цікавий курс,чи ні - ХЗ :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Нічого, скріни не горять


не горять, але їх видаляють :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:42

  Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)


и какой результат выходит?[/quote]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту![/quote]

думаю, будет +/-15% , тобто деньги зря пролежали год
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:43

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:Нічого, скріни не горять


не горять, але їх видаляють :mrgreen:

Так я наступного місяця ще раз його сюди закину :mrgreen:
Але, якщо буде 29,ХХ - то кидати скрін сенсу не буде :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:09

  гуляйполе написав:В Запоріжжі на продаж само дешево що бачив 27.85

Запорожью и всем привет.

27.85 - актуальная цифра и для других городов. По сравнению с вчерашним вечером курс доллара немного просел. На 2-3 копейки.
Межбанк вчера закрылся 27,84/27,87. Курс продажи (опт) чуть ниже межбанковского. Предположу, что вчерашний Рыжик не был воспринят серьезно или уже был отыгран. Тем не менее что-то прогнозировать трудно :wink:

Харьков: ровненько 27.75 - 27.85, лучший курс: 27.78 - 27.84
Сумы 27.70 - 27.85
Полтава 27.74..27.77 - 27.85..27.87
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:17

Долярчик

смотрю шо годовые депо вроде рулят - ну у Вас так точно.

вот я сдал валюту в январе и ушёл на гривнедепо под хороший процент.
долар кажется здавал около 24, а евро 25 ... 26
депо был на пол года - и сейчас как понимаете это полное попадалово.
даже не считал результат сего.
уйти сейчас снова на гривнедепо?
но проценты совсем не радуют...

сейчас откупился по 27.6
на евро и не смотрел. оно страшно подорожало. хотя многие говорили шо будет паритет. а его нет. почему?
думал бакс будет даражать и смогу выгодно загасить кредитку
сегодня пришлось сдать 27,71 -= выгода не какая.
ещё и дождь
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:26

  Qwerty написав:
  uaprofi написав:
  Striker написав:Вот будет хохма, если откатимся к 27.


врядли уже откатимся
тут бы на 28 остановится
хотя если будет расти как прежде по 20 копеек в день - то в концу недели будет 28.3
сегодня обменки дважды меняли курс
все гребут на себя
грндепо это полный звиздец

Та да... Краще було вкластися в золото! 1901,05 на часі! Фантастичні цифри! Тепер шлях на 1950! Думаю через декілька днів буде така цифра!


может действительно взять золото?
но как? на соседней ветке пишут что не все слитки настоящие
и точно пойдём выше 2000?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:и точно пойдём выше 2000?

Золото уже 1900+. Возьмите бумажный сертификат в банке.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:41

Гривнедепо.

У меня пока влет с гривнедепо, -25 $ (на ~200 000 грн.), если сравнивать валютными депо хитами. Самый большой влет обеспечил открытый на полгода, в ноябре 2019 (в районе 24 курс). В принципе терпимо.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:41

  Ой+ написав:
  Долярчик написав:Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!


Понад 40% не мають такого страху 23.07.20 https://www.fg.gov.ua/articles/48376-za ... d-grn.html
Зображення

А гривня може здевальвувати, як показує історія.
От золото в 1999р. 30 грн. грам, зараз в 60 раз дорожче.


судя по картинке народ сдаёт валюту и переходит на гривнедепо
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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