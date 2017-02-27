Имея грдепо, вы 100% отримаете гривнею. А вот буде цікавий курс,чи ні - ХЗ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:28
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:42
и какой результат выходит?[/quote]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту![/quote]
думаю, будет +/-15% , тобто деньги зря пролежали год
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:43
Так я наступного місяця ще раз його сюди закину
Але, якщо буде 29,ХХ - то кидати скрін сенсу не буде
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:09
Запорожью и всем привет.
27.85 - актуальная цифра и для других городов. По сравнению с вчерашним вечером курс доллара немного просел. На 2-3 копейки.
Межбанк вчера закрылся 27,84/27,87. Курс продажи (опт) чуть ниже межбанковского. Предположу, что вчерашний Рыжик не был воспринят серьезно или уже был отыгран. Тем не менее что-то прогнозировать трудно
Харьков: ровненько 27.75 - 27.85, лучший курс: 27.78 - 27.84
Сумы 27.70 - 27.85
Полтава 27.74..27.77 - 27.85..27.87
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:17
Долярчик
смотрю шо годовые депо вроде рулят - ну у Вас так точно.
вот я сдал валюту в январе и ушёл на гривнедепо под хороший процент.
долар кажется здавал около 24, а евро 25 ... 26
депо был на пол года - и сейчас как понимаете это полное попадалово.
даже не считал результат сего.
уйти сейчас снова на гривнедепо?
но проценты совсем не радуют...
сейчас откупился по 27.6
на евро и не смотрел. оно страшно подорожало. хотя многие говорили шо будет паритет. а его нет. почему?
думал бакс будет даражать и смогу выгодно загасить кредитку
сегодня пришлось сдать 27,71 -= выгода не какая.
ещё и дождь
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:26
может действительно взять золото?
но как? на соседней ветке пишут что не все слитки настоящие
и точно пойдём выше 2000?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:41
Гривнедепо.
У меня пока влет с гривнедепо, -25 $ (на ~200 000 грн.), если сравнивать валютными депо хитами. Самый большой влет обеспечил открытый на полгода, в ноябре 2019 (в районе 24 курс). В принципе терпимо.
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:41
судя по картинке народ сдаёт валюту и переходит на гривнедепо
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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