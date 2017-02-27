Додано: Суб 25 лип, 2020 17:17

Долярчик



смотрю шо годовые депо вроде рулят - ну у Вас так точно.



вот я сдал валюту в январе и ушёл на гривнедепо под хороший процент.

долар кажется здавал около 24, а евро 25 ... 26

депо был на пол года - и сейчас как понимаете это полное попадалово.

даже не считал результат сего.

уйти сейчас снова на гривнедепо?

но проценты совсем не радуют...



сейчас откупился по 27.6

на евро и не смотрел. оно страшно подорожало. хотя многие говорили шо будет паритет. а его нет. почему?

думал бакс будет даражать и смогу выгодно загасить кредитку

сегодня пришлось сдать 27,71 -= выгода не какая.

ещё и дождь