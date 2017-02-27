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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6066606760686069>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 197
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:47

  Долярчик написав:
  Гурман написав:
  Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.

А я і не сперечаюсь!
Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!

Нужно всегда сравнивать равноценные продукты , а не сравнивать палец с другими продолговатыми предметами , если вы считаете профит от депозитов , то и сравнивать нужно не только курсовую разницу, но и процентные ставки депо в валюте и гривне , а с матрасным долларом можно сравнивать только матрасную гривну.
Востаннє редагувалось Гурман в Суб 25 лип, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:50

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що нещодавнє розміщення єврооблігацій дозволять зекономити близько мільярда гривень на рік.
"Знакова додаткова подія, яка відбулась цього тижня, - це розміщення наших європейських облігацій. Їх було розміщено на 2 млрд доларів. Фактично, вони замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом на більш довгий термін і дешевше", - заявив радник президента.

"Золотовалютний резерв країни зараз перебуває на рівні 28,5 млрд дол. Підписані угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в 1,2 млрд євро", - заявив радник президента.

За його словами, "зрада", про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей - теж не виправдалася.

"2 млрд дол були отримані вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені і підуть за позначку у 30 млрд дол", - зазначив Устенко.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вернулся с того света (коронавирусного отделения)
Статистика слегонца привирает - по одной только моей палате из 13 тех, кто при мне поменялся, не нашли только у двух.
Я второй.

Впрочем, ничего нового.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:01

Вечірній Львів

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:12

  Долярчик написав:
  uaprofi написав:
  Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)


и какой результат выходит?

Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!

5.8% дохідності в доларах,
тупо куплене эвро за 1.08 та злити за 1,16 дало 7.4% за коротший період.
учись студєнт!
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:13

  Долярчик написав:
  greenozon написав:треба було 1М закидати, що таке 100К...

Мав би 1лям - закинув би в нерухомість! (можливо, навіть, в комерційну) ;)

мала би бабка яйки, була би дєдкой
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:14

Не помиляється лише той, хто нічого не робить! ©

  uaprofi написав:смотрю шо годовые депо вроде рулят - ну у Вас так точно.

вот я сдал валюту в январе и ушёл на гривнедепо под хороший процент.
долар кажется здавал около 24, а евро 25 ... 26
депо был на пол года - и сейчас как понимаете это полное попадалово.
даже не считал результат сего.
уйти сейчас снова на гривнедепо?
но проценты совсем не радуют...

сейчас откупился по 27.6
на евро и не смотрел. оно страшно подорожало. хотя многие говорили шо будет паритет. а его нет. почему?
думал бакс будет даражать и смогу выгодно загасить кредитку
сегодня пришлось сдать 27,71 -= выгода не какая.
ещё и дождь

На Вашому б міці, я б:
1) Або почекав до осені-зими і там(більшість прогнозує курс па30-40-50) здавши, застрибнув би в бетон, в НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ!
2) Або зараз бігав по ВП і торгувався(кажуть, що зараз гарний торг з забудовниками) і стрибав вже в бетон у НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ!

Але обмінювати все на гривню, НА МОМЕНТІ, і стрибати в гривнедепо - я б не став!(навіть, пів суми)

Але, так зробив би я - а у Вас може бути зовсім інша думка і інші дії!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:16

  uaprofi написав:
  Ой+ написав:
  Долярчик написав:Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!


Понад 40% не мають такого страху 23.07.20 https://www.fg.gov.ua/articles/48376-za ... d-grn.html
Зображення

А гривня може здевальвувати, як показує історія.
От золото в 1999р. 30 грн. грам, зараз в 60 раз дорожче.


судя по картинке народ сдаёт валюту и переходит на гривнедепо

алєні
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Або зараз бігав по ВП і торгувався(кажуть, що зараз гарний торг з забудовниками) і стрибав вже в бетон у НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ!


буде ще гарніший торг 8)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:19

  Гурман написав:
  Долярчик написав:[Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.

А я і не сперечаюсь!
Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу![/quote]
------------

Нужно всегда сравнивать равноценные продукты , а не сравнивать палец с другими продолговатыми предметами , если вы считаете профит от депозитов , то и сравнивать нужно не только курсовую разницу, но и процентные ставки депо в валюте и гривне , а с матрасным долларом можно сравнивать только матрасную гривну.[/quote]
--------------

Ну то підсумовуючи - що гривнедепо, що долародепо - це шило на мило :mrgreen:
-повезе/не повезе :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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