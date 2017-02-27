Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.
А я і не сперечаюсь! Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу!
Нужно всегда сравнивать равноценные продукты , а не сравнивать палец с другими продолговатыми предметами , если вы считаете профит от депозитов , то и сравнивать нужно не только курсовую разницу, но и процентные ставки депо в валюте и гривне , а с матрасным долларом можно сравнивать только матрасную гривну.
Востаннє редагувалось Гурман в Суб 25 лип, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що нещодавнє розміщення єврооблігацій дозволять зекономити близько мільярда гривень на рік. "Знакова додаткова подія, яка відбулась цього тижня, - це розміщення наших європейських облігацій. Їх було розміщено на 2 млрд доларів. Фактично, вони замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом на більш довгий термін і дешевше", - заявив радник президента.
"Золотовалютний резерв країни зараз перебуває на рівні 28,5 млрд дол. Підписані угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в 1,2 млрд євро", - заявив радник президента.
За його словами, "зрада", про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей - теж не виправдалася.
"2 млрд дол були отримані вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені і підуть за позначку у 30 млрд дол", - зазначив Устенко.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись (треба в архіви форуму глянути)
и какой результат выходит?
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
5.8% дохідності в доларах, тупо куплене эвро за 1.08 та злити за 1,16 дало 7.4% за коротший період. учись студєнт!
uaprofi написав:смотрю шо годовые депо вроде рулят - ну у Вас так точно.
вот я сдал валюту в январе и ушёл на гривнедепо под хороший процент. долар кажется здавал около 24, а евро 25 ... 26 депо был на пол года - и сейчас как понимаете это полное попадалово. даже не считал результат сего. уйти сейчас снова на гривнедепо? но проценты совсем не радуют...
сейчас откупился по 27.6 на евро и не смотрел. оно страшно подорожало. хотя многие говорили шо будет паритет. а его нет. почему? думал бакс будет даражать и смогу выгодно загасить кредитку сегодня пришлось сдать 27,71 -= выгода не какая. ещё и дождь
На Вашому б міці, я б: 1) Або почекав до осені-зими і там(більшість прогнозує курс па30-40-50) здавши, застрибнув би в бетон, в НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ! 2) Або зараз бігав по ВП і торгувався(кажуть, що зараз гарний торг з забудовниками) і стрибав вже в бетон у НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ!
Але обмінювати все на гривню, НА МОМЕНТІ, і стрибати в гривнедепо - я б не став!(навіть, пів суми)
Але, так зробив би я - а у Вас може бути зовсім інша думка і інші дії!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:[Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
За это же время на долларовом депо с суммы 3875 могло набежать 155 дол , так что профит 70 дол.
А я і не сперечаюсь! Просто, мало хто тримає долари на депо у зв'язку з стахом отримати гривнею по нецікавому курсу![/quote] ------------
Нужно всегда сравнивать равноценные продукты , а не сравнивать палец с другими продолговатыми предметами , если вы считаете профит от депозитов , то и сравнивать нужно не только курсовую разницу, но и процентные ставки депо в валюте и гривне , а с матрасным долларом можно сравнивать только матрасную гривну.[/quote] --------------
Ну то підсумовуючи - що гривнедепо, що долародепо - це шило на мило -повезе/не повезе
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!