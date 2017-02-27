с возвращеньицем, вливайтесь в дела ветки побыстрее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:23
с возвращеньицем, вливайтесь в дела ветки побыстрее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вірили в Якова...Шева ше довіри не заслужив.
Ну і в Зе язик як помело...ляпає про 30 за американця.
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