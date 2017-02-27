RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6066606760686069

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 197
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
50
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:23

  Captain Obvious написав:Вернулся с того света (коронавирусного отделения)
Статистика слегонца привирает - по одной только моей палате из 13 тех, кто при мне поменялся, не нашли только у двух.
Я второй.

Впрочем, ничего нового.

с возвращеньицем, вливайтесь в дела ветки побыстрее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 06.04.16
Подякував: 892 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:алєні

Вірили в Якова...Шева ше довіри не заслужив.
Ну і в Зе язик як помело...ляпає про 30 за американця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34186
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6066606760686069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1948, 1949, 1950
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19498 2411919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 13:05
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7085 1601455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 107019
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6483)
25.07.2020 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.