Додано: Суб 25 лип, 2020 19:19

Где-то я понимаю, что 2 х 2 не всегда = 4, но все же...

В среду торги на межбанке закончились курсами 82/84, при этом наличные курсы были на уровне 90-95/00-05. До конца дня пятницы межбанк еще подрос - 84/87, а наличка, напротив, весьма значительно просела и сегодня торгуется в диапазоне 65-70/80-85.

Получается, что межбанк вверх, а наличный курс вниз. Странно, ведь курс наличного рынка последнее время достаточно сильно привязан к курсу на межбанке. Или это связано с тем, что межбанковский курс под конец торгов "задрали" спекулянты на "тонком" рынке, а наличку занизили на выходных, чтобы затариться валютой у населения по более низкому курсу?

Кто-то может объяснить причины такого поведения рынка?

И означает ли этот перекос, что на следующей неделе гривна на межбанке будет понемногу укрепляться, отыгрывая падение последних недель? Но такой сценарий никак не вяжется с крупными погашениями в середине грядущей недели, которые по идее должны двинуть межбанк в обратном направлении за счет повышенного спроса на валюту...