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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6067606860696070>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 198
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
51
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:23

  Captain Obvious написав:Вернулся с того света (коронавирусного отделения)
Статистика слегонца привирает - по одной только моей палате из 13 тех, кто при мне поменялся, не нашли только у двух.
Я второй.

Впрочем, ничего нового.

с возвращеньицем, вливайтесь в дела ветки побыстрее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:алєні

Вірили в Якова...Шева ше довіри не заслужив.
Ну і в Зе язик як помело...ляпає про 30 за американця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:повезе/не повезе
Ну в этом вся жизнь , кому то повезет умереть при рождении и не узнать вообще что такое депозит и обмен валют , а кому не повезет будет до седых яиц бегать в кедах по обменкам ))
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

золото уже продавать?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:13

  Yuri_61 написав:золото уже продавать?

У тебя много золота? Сколько унций?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:18

  Yuri_61 написав:золото уже продавать?

Де беруть і по скільки?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:19

Где-то я понимаю, что 2 х 2 не всегда = 4, но все же...
В среду торги на межбанке закончились курсами 82/84, при этом наличные курсы были на уровне 90-95/00-05. До конца дня пятницы межбанк еще подрос - 84/87, а наличка, напротив, весьма значительно просела и сегодня торгуется в диапазоне 65-70/80-85.
Получается, что межбанк вверх, а наличный курс вниз. Странно, ведь курс наличного рынка последнее время достаточно сильно привязан к курсу на межбанке. Или это связано с тем, что межбанковский курс под конец торгов "задрали" спекулянты на "тонком" рынке, а наличку занизили на выходных, чтобы затариться валютой у населения по более низкому курсу?
Кто-то может объяснить причины такого поведения рынка?
И означает ли этот перекос, что на следующей неделе гривна на межбанке будет понемногу укрепляться, отыгрывая падение последних недель? Но такой сценарий никак не вяжется с крупными погашениями в середине грядущей недели, которые по идее должны двинуть межбанк в обратном направлении за счет повышенного спроса на валюту...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:22

  Долярчик написав:Зображення


під вечір 27.70 вже можна було затаритись,але це дорого
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:31

  Nazarkino написав:
  Долярчик написав:Зображення


під вечір 27.70 вже можна було затаритись,але це дорого

#падаємовноль? :mrgreen:
:shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:32

Anadonta
С понедельника опять вверх, и МБ и наличка
75stasstas75
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