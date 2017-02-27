с возвращеньицем, вливайтесь в дела ветки побыстрее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:23
с возвращеньицем, вливайтесь в дела ветки побыстрее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вірили в Якова...Шева ше довіри не заслужив.
Ну і в Зе язик як помело...ляпає про 30 за американця.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
золото уже продавать?
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:13
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:18
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:19
Где-то я понимаю, что 2 х 2 не всегда = 4, но все же...
В среду торги на межбанке закончились курсами 82/84, при этом наличные курсы были на уровне 90-95/00-05. До конца дня пятницы межбанк еще подрос - 84/87, а наличка, напротив, весьма значительно просела и сегодня торгуется в диапазоне 65-70/80-85.
Получается, что межбанк вверх, а наличный курс вниз. Странно, ведь курс наличного рынка последнее время достаточно сильно привязан к курсу на межбанке. Или это связано с тем, что межбанковский курс под конец торгов "задрали" спекулянты на "тонком" рынке, а наличку занизили на выходных, чтобы затариться валютой у населения по более низкому курсу?
Кто-то может объяснить причины такого поведения рынка?
И означает ли этот перекос, что на следующей неделе гривна на межбанке будет понемногу укрепляться, отыгрывая падение последних недель? Но такой сценарий никак не вяжется с крупными погашениями в середине грядущей недели, которые по идее должны двинуть межбанк в обратном направлении за счет повышенного спроса на валюту...
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:22
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:31
#падаємовноль?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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