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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6067606860696070

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 198
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
51
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:39

  Anadonta написав:Где-то я понимаю, что 2 х 2 не всегда = 4, но все же...
В среду торги на межбанке закончились курсами 82/84, при этом наличные курсы были на уровне 90-95/00-05. До конца дня пятницы межбанк еще подрос - 84/87, а наличка, напротив, весьма значительно просела и сегодня торгуется в диапазоне 65-70/80-85.
Получается, что межбанк вверх, а наличный курс вниз. Странно, ведь курс наличного рынка последнее время достаточно сильно привязан к курсу на межбанке. Или это связано с тем, что межбанковский курс под конец торгов "задрали" спекулянты на "тонком" рынке, а наличку занизили на выходных, чтобы затариться валютой у населения по более низкому курсу?
Кто-то может объяснить причины такого поведения рынка?
И означает ли этот перекос, что на следующей неделе гривна на межбанке будет понемногу укрепляться, отыгрывая падение последних недель? Но такой сценарий никак не вяжется с крупными погашениями в середине грядущей недели, которые по идее должны двинуть межбанк в обратном направлении за счет повышенного спроса на валюту...

Тоже задаю себе похожие вопросы. Получается, что на текуший момент наличный рынок "ожидает" снижения курса на межбанке в понедельник, ведь опустилась и покупка и продажа. В любом случае мы можем только предполагать. Кроме того завтра еще один выходной день и к завтрашнему вечеру могут быть другие курсы (как предположение, подрастут копеек на 5 - ваш второй вариант). Жаль нет смайлика, который пожимает плечами ))
Востаннє редагувалось Patrick в Суб 25 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Министр экономики убежден, что нынешний курс гривни удобен для бизнеса и промышленности
В Украине курс гривны находится в норме и является комфортным для бизнеса и промышленности

Уже и курс комфортный, хотя ещё недавно прямо исписались, что курс заниженный и виноват в этом лично Смолий

zRadio прямо из штанов выпрыгивал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:51

  pesikot написав:Уже и курс комфортный, хотя ещё недавно прямо исписались, что курс заниженный и виноват в этом лично Смолий

zRadio прямо из штанов выпрыгивал


на 2% подрос - это ни о чем. Можно сказать какой курс был такой и остался. Хотя я не ожидал что его приотпустят, думал будут зажимать ниже 27 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:04

  75stasstas75 написав:Anadonta
С понедельника опять вверх, и МБ и наличка


з понеділка ЗНОВУ вниз - і налічка і МБ
:mrgreen: :mrgreen:
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greenozon
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  #<1 ... 6067606860696070
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