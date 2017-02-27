Anadonta написав:Где-то я понимаю, что 2 х 2 не всегда = 4, но все же... В среду торги на межбанке закончились курсами 82/84, при этом наличные курсы были на уровне 90-95/00-05. До конца дня пятницы межбанк еще подрос - 84/87, а наличка, напротив, весьма значительно просела и сегодня торгуется в диапазоне 65-70/80-85. Получается, что межбанк вверх, а наличный курс вниз. Странно, ведь курс наличного рынка последнее время достаточно сильно привязан к курсу на межбанке. Или это связано с тем, что межбанковский курс под конец торгов "задрали" спекулянты на "тонком" рынке, а наличку занизили на выходных, чтобы затариться валютой у населения по более низкому курсу? Кто-то может объяснить причины такого поведения рынка? И означает ли этот перекос, что на следующей неделе гривна на межбанке будет понемногу укрепляться, отыгрывая падение последних недель? Но такой сценарий никак не вяжется с крупными погашениями в середине грядущей недели, которые по идее должны двинуть межбанк в обратном направлении за счет повышенного спроса на валюту...
Тоже задаю себе похожие вопросы. Получается, что на текуший момент наличный рынок "ожидает" снижения курса на межбанке в понедельник, ведь опустилась и покупка и продажа. В любом случае мы можем только предполагать. Кроме того завтра еще один выходной день и к завтрашнему вечеру могут быть другие курсы (как предположение, подрастут копеек на 5 - ваш второй вариант). Жаль нет смайлика, который пожимает плечами ))
Востаннє редагувалось Patrick в Суб 25 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
В Украине курс гривны находится в норме и является комфортным для бизнеса и промышленности
Уже и курс комфортный, хотя ещё недавно прямо исписались, что курс заниженный и виноват в этом лично Смолий
zRadio прямо из штанов выпрыгивал
Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно.... Промышленность и экономику они спасают Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес. В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 25 лип, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно.... Промышленность и экономику они спасают Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес. В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино.
С этим очень сложно не согласиться - уже давно среди наших рулевых нет людей с системным государственным мышлением, которое предполагает какое-то видение хотя бы лет на 10 - 20 (в идеале на 50 - 100) вперед. К сожалению, сейчас на Олимпе лишь "барыги", ищущие сиюминутной выгоды и спешащие набить карманы. Но есть надежда, что так будет не всегда...