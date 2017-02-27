RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6068606960706071

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 198
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
51
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
99
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:52

  Anadonta написав:
  Alex2007 написав:Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно....
Промышленность и экономику они спасают :mrgreen: Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес.
В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино. :?


С этим очень сложно не согласиться - уже давно среди наших рулевых нет людей с системным государственным мышлением, которое предполагает какое-то видение хотя бы лет на 10 - 20 (в идеале на 50 - 100) вперед. К сожалению, сейчас на Олимпе лишь "барыги", ищущие сиюминутной выгоды и спешащие набить карманы.
Но есть надежда, что так будет не всегда...

Только Ленин видел на 25 лет вперёд.А 50-100 это уже преувеличение для любого.Манипулировать курсом стало крайне легко.Население не игрок.БС на половину примерно своя.Инструменты все в руках.Сдерживающие факторы иногда появляются, такие как выборы, бюджет, борьба с конкурентами.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 30.11.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:На моменті + 225дол. профіту!

наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!!
За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!!
Сумно ... чесно
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 772
З нами з: 27.02.19
Подякував: 272 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:18

  Alex2007 написав:Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно....
Промышленность и экономику они спасают :mrgreen: Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес.
В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино. :?


Именно поэтому я продвигаю идею перманентного системного смягчения, благодаря которому дисбалансы, формируемые разной стоимостью гривны и доллара во времени (5-10% в год), будут сбрасываться своевременно, а не накапливаться до критической отметки и выстреливать, порождая гиперинфляцию и череду банкротств.

pesikot, ты ведь бухгалтер и сам должен понимать, что курс - это не только покупательная способность твоей зарплаты, но и способность твоего работодателя конкурировать на открытом рынке. Халявный польский сыр ты любишь? Ок. Но только продукция компании, где ты работаешь, находится в точно таких же условиях, в каких и украинские сыровары.

Поэтому за сохранение статуса кво ты так горячо топишь только до тех пор, пока таких песикотов из-за ухода их работодателей с рынка увольняют где-нибудь в другом месте. А как зашатается под тобой табуретка, по-другому запоешь...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6822
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:29

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:золото уже продавать?
ждите до осени, на осень отложили самое интересное.

#апяцьдвадцятьпяць? :mrgreen:
Чи пА 23? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:31

  stas_rst написав:
  Долярчик написав:На моменті + 225дол. профіту!

наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!!
За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!!
Сумно ... чесно

Де? - як? - розказуйТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6068606960706071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1948, 1949, 1950
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19499 2412157
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 20:31
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7085 1601547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 107054
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4073)
25.07.2020 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.