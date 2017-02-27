Alex2007 написав:Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно.... Промышленность и экономику они спасают Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес. В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино.
С этим очень сложно не согласиться - уже давно среди наших рулевых нет людей с системным государственным мышлением, которое предполагает какое-то видение хотя бы лет на 10 - 20 (в идеале на 50 - 100) вперед. К сожалению, сейчас на Олимпе лишь "барыги", ищущие сиюминутной выгоды и спешащие набить карманы. Но есть надежда, что так будет не всегда...
Только Ленин видел на 25 лет вперёд.А 50-100 это уже преувеличение для любого.Манипулировать курсом стало крайне легко.Население не игрок.БС на половину примерно своя.Инструменты все в руках.Сдерживающие факторы иногда появляются, такие как выборы, бюджет, борьба с конкурентами.
наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!! За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!! Сумно ... чесно
Alex2007 написав:Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно.... Промышленность и экономику они спасают Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес. В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино.
Именно поэтому я продвигаю идею перманентного системного смягчения, благодаря которому дисбалансы, формируемые разной стоимостью гривны и доллара во времени (5-10% в год), будут сбрасываться своевременно, а не накапливаться до критической отметки и выстреливать, порождая гиперинфляцию и череду банкротств.
pesikot, ты ведь бухгалтер и сам должен понимать, что курс - это не только покупательная способность твоей зарплаты, но и способность твоего работодателя конкурировать на открытом рынке. Халявный польский сыр ты любишь? Ок. Но только продукция компании, где ты работаешь, находится в точно таких же условиях, в каких и украинские сыровары.
Поэтому за сохранение статуса кво ты так горячо топишь только до тех пор, пока таких песикотов из-за ухода их работодателей с рынка увольняют где-нибудь в другом месте. А как зашатается под тобой табуретка, по-другому запоешь...
ждите до осени, на осень отложили самое интересное.
#апяцьдвадцятьпяць? Чи пА 23?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!! За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!! Сумно ... чесно
Де? - як? - розказуйТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням
28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8
Аргументация в духе бабушек на лавочках. Вы так увлеклись, что не заметили, как "вывели" Украину в мировые лидеры по уровню средней зарплаты (11000 грн / 1,8) = 6111 долларов... Или вместе с падением курса доллара должны падать и гривневые показатели?
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 25 лип, 2020 21:46, всього редагувалось 1 раз.
если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням
28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8
Да что уж там мелочиться - даешь паритет!!! Только не давно обещанный евро к доллару, а нашей самой красивой к вечнозеленому! Чем не слоган для следующей Президентской кампании?! Ведь чем несбыточнее обещания, тем больше шансов, что вам поверят! И пусть в следующий раз это будет уже не 73, а целых 98%!
Востаннє редагувалось Anadonta в Суб 25 лип, 2020 21:50, всього редагувалось 2 разів.
если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням
28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8
Я б, взагалі, відмінив би в Україні розраховуватись будь-якою валютою, крім гривні! Дав би термін три місяці на "утилізацію" інших готівкових валют і 1 рік на "утилізацію/конвертування" з валютних депозитів! Зробив би всіх разом!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!