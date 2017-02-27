Додано: Суб 25 лип, 2020 21:18

Alex2007 написав: Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно....

Промышленность и экономику они спасают Завтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес.

В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино. Мне кажется, что наши керманычи сильно оборзели и сильно много на себя взяли: гонять курс и лохов своими словесными интервенциями. Какого закладывать в бюджет 29, если тупо рисуют курсы какие им нужно....Промышленность и экономику они спасаютЗавтра они с бодуна заявят как ни в чем не бывало, что для промышленности нужно 21 - не удивлюсь. Давно это превратили в личный бизнес.В такой ситуации играть с этими шулерами в депостовпчики, так же как и в валютные долгие депозиты - это хуже чем казино.

Именно поэтому я продвигаю идею перманентного системного смягчения, благодаря которому дисбалансы, формируемые разной стоимостью гривны и доллара во времени (5-10% в год), будут сбрасываться своевременно, а не накапливаться до критической отметки и выстреливать, порождая гиперинфляцию и череду банкротств., ты ведь бухгалтер и сам должен понимать, что курс - это не только покупательная способность твоей зарплаты, но и способность твоего работодателя конкурировать на открытом рынке. Халявный польский сыр ты любишь? Ок. Но только продукция компании, где ты работаешь, находится в точно таких же условиях, в каких и украинские сыровары.Поэтому за сохранение статуса кво ты так горячо топишь только до тех пор, пока таких песикотов из-за ухода их работодателей с рынка увольняют где-нибудь в другом месте. А как зашатается под тобой табуретка, по-другому запоешь...