А когда же по вашему мнению даст? После осенних выборов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:53
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:00
будет идти только вверх, но поэтапно.
сентябрь - октябрь - 28,00 - 28,75
ноябрь - декабрь 29,00 - 29,75
в этом году регулятор не даст выйти выше 30.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:03
да не будет ничего такого
максимум 28.0
потом сползём до 27.20
чтоб выше надо ну ооооочень много напечатать гривны (лярдов эдак 500)
и спалить ЗВР до 12 лярдов
а этого недопустят
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы же в бизнесе работаете, ну будет польский сыр стоить не 150 а 250, украинский производитель без конкурентного давления подтянет цену снова под стоимость польского сыра. Примеров миллион когда местные продукты питания стоят почти столько же сколько и импорт. Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лип, 2020 22:07, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:07
интересно, а что народ ещё держит на депозитах и хочет на них заработать??
я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
даже не заморачиваюсь с подсчётами выгодно или нет.
главное хватает на жизни и ещё немного остаётся, что бы делать небольшие сбережения, которые держу не на депозитах, а на текущ, или карточном счёте и строго в ввалюте.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:09
Не знаю, что он там увидел, но, как по мне, лучше бы он не видел вовсе. Глядишь и не отстали бы мы в развитии на 70 лет от всего цивилизованного мира...
Но речь совсем не об этом. Нет стратегического мышления, полностью отсутствует понимание - чего же мы хотим, что нам для этого нужно и как этого достичь?
Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда. (с) С. Кови.
А в итоге получается картина, что каждые 5 - 10 лет разворот на 180 градусов - так и топчемся на одном месте без толку.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:24
Вполне реальный сценарий, если Голливуд и Силиконовая Долина переедут в Украину.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:40
Баксик, чтобы накопить за год $1 миллион,просто откладывай каждый день по $2740.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:41
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