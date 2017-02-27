Додано: Суб 25 лип, 2020 22:09

Кучинелли написав: Только Ленин видел на 25 лет вперёд.А 50-100 это уже преувеличение для любого.Манипулировать курсом стало крайне легко.Население не игрок.БС на половину примерно своя.Инструменты все в руках.Сдерживающие факторы иногда появляются, такие как выборы, бюджет, борьба с конкурентами. Только Ленин видел на 25 лет вперёд.А 50-100 это уже преувеличение для любого.Манипулировать курсом стало крайне легко.Население не игрок.БС на половину примерно своя.Инструменты все в руках.Сдерживающие факторы иногда появляются, такие как выборы, бюджет, борьба с конкурентами.

Не знаю, что он там увидел, но, как по мне, лучше бы он не видел вовсе. Глядишь и не отстали бы мы в развитии на 70 лет от всего цивилизованного мира...Но речь совсем не об этом. Нет стратегического мышления, полностью отсутствует понимание - чего же мы хотим, что нам для этого нужно и как этого достичь?Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда. (с) С. Кови.А в итоге получается картина, что каждые 5 - 10 лет разворот на 180 градусов - так и топчемся на одном месте без толку.