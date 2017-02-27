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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6070607160726073>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 200
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
52
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
100
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:53

  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:як завжди на форумі прогнози дуже точні


будем топтаться теперь до дня независимости с курсами 27,5 - 27,75
выше 28 регулятор не даст рукоятку вверх


А когда же по вашему мнению даст? После осенних выборов?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:00

  Anadonta написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:як завжди на форумі прогнози дуже точні


будем топтаться теперь до дня независимости с курсами 27,5 - 27,75
выше 28 регулятор не даст рукоятку вверх


А когда же по вашему мнению даст? После осенних выборов?


будет идти только вверх, но поэтапно.
сентябрь - октябрь - 28,00 - 28,75
ноябрь - декабрь 29,00 - 29,75
в этом году регулятор не даст выйти выше 30. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:03

  Игорь Алексеевич написав:будет идти только вверх, но поэтапно.
сентябрь - октябрь - 28,5 - 28,75
нояьрь - декабрь 29,00 - 29,75
в этом году регулятор не даст выйти выше 30. :roll:


да не будет ничего такого
максимум 28.0
потом сползём до 27.20

чтоб выше надо ну ооооочень много напечатать гривны (лярдов эдак 500)
и спалить ЗВР до 12 лярдов
а этого недопустят
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:. Халявный польский сыр ты любишь? Ок.
вы же в бизнесе работаете, ну будет польский сыр стоить не 150 а 250, украинский производитель без конкурентного давления подтянет цену снова под стоимость польского сыра. Примеров миллион когда местные продукты питания стоят почти столько же сколько и импорт. Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 25 лип, 2020 22:07, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Я б, взагалі, відмінив би в Україні
  Долярчик написав:Зробив би всіх разом!

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:07

интересно, а что народ ещё держит на депозитах и хочет на них заработать??
я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
даже не заморачиваюсь с подсчётами выгодно или нет.
главное хватает на жизни и ещё немного остаётся, что бы делать небольшие сбережения, которые держу не на депозитах, а на текущ, или карточном счёте и строго в ввалюте. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:09

  Кучинелли написав:Только Ленин видел на 25 лет вперёд.А 50-100 это уже преувеличение для любого.Манипулировать курсом стало крайне легко.Население не игрок.БС на половину примерно своя.Инструменты все в руках.Сдерживающие факторы иногда появляются, такие как выборы, бюджет, борьба с конкурентами.


Не знаю, что он там увидел, но, как по мне, лучше бы он не видел вовсе. Глядишь и не отстали бы мы в развитии на 70 лет от всего цивилизованного мира...
Но речь совсем не об этом. Нет стратегического мышления, полностью отсутствует понимание - чего же мы хотим, что нам для этого нужно и как этого достичь?
Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда. (с) С. Кови.
А в итоге получается картина, что каждые 5 - 10 лет разворот на 180 градусов - так и топчемся на одном месте без толку.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:24

  uaprofi написав:zРадио

если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням


28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8

Вполне реальный сценарий, если Голливуд и Силиконовая Долина переедут в Украину.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:40

  Долярчик написав:
  stas_rst написав:
  Долярчик написав:На моменті + 225дол. профіту!

наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!!
За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!!
Сумно ... чесно

Де? - як? - розказуйТЕ! :D

Баксик, чтобы накопить за год $1 миллион,просто откладывай каждый день по $2740.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:41

  vitaliian написав: импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)

пару дней назад брал по 25 грн. :D
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