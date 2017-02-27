uaprofi написав:

Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли.Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего!Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку?Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты.Так сколько они соберут в этом месяце?Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80?Вы понимаете какая это бомба?Чем закрыть дыру дырищщщу?Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога?Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов.Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем?Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить.Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части?Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателяКто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).