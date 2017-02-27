Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37
Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!
uaprofi написав:Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли. Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!
Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???
Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего! Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.
Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку? Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты. Так сколько они соберут в этом месяце? Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80? Вы понимаете какая это бомба? Чем закрыть дыру дырищщщу? Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога? Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов. Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем? Расходы 115,соберут 35. Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить. Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части? Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателя
Кто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.
Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).
млять. несколько вопросов: 1. они собираются печатать 80 млрд? 2. зачем поднимать минималку до 5000? (закон принят уже?) ведь это только усугубит проблемы 3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре? З.Ы. - если всё так как вы пишите выходит шо сейчас можно просто тупо снимать всё с кредиток под 0 - ведь девал же будет кратным
Так неизвестно что в банках делается,кредитов выдано на 997 ярдов,недавно проговорились,что 78% не обслуживается у Привата(беня смеётся от пуза),а он самый крупный бегемот во всём. Госы все погрязли в выдаче кредитов госмонополиям и ахметкам,которые зелёную энергетику тулят, даже проценты монополии не тянут. Депозитов 1175 ярдов. Так вот вопрос,а если придёт 20% деполюдей за своими депо,есть ли ресурсы отдать например 240 ярдов гривен? А если курс станет 35,какие разрывы будут у банков,хватит капитала закрыть разрывы или опять разделим количество банков на 2 или 3?
У банков есть ОВГЗ на 340 ярдов,правительство может отдать хотя бы 10%,если оно бюджет не в состоянии привести в порядок никак? И живёт в каком-то неадеквате? Если все эти дыры начнут закрывать со станка,то курс вообще трудно даже прикинуть. В 2014 нал был 200 ярдов,напечатали ещё 200 и более чем утроился курс. Сейчас 440 нал,если напечатать 300-500,то на какой отметке устаканимся? 70? 90? 120?
Так что все эти прикольчики слился по 27.17 ах какой я молодец или пополнил депо и получу 5% за 4 месяца это вообще тупость высшего левела,мы на пороге шухера,уже валится всё,а люди мыслят категориями 3-х летней давности Обменки под вечер дружно светят 27.70 на 27.95,М - маркетинг)))
Тьотя Го БСУ очистила від шлаку. Одні моцні банки остались! Без паніки. Долярчики спокійні як слон.[/quote] Там мову ведуть за хеджування валютних ризиків... Все чекаю вашого коментаря про методи і нюанси вирішення цієї проблеми для бізнесу! А ви щось ніяк не приймаєте участь в обговоренні! А мені вказали, що це дуже просто робиться! Так ми почуємо думку гуру цієї справи! Чи так було щоб не мовчки! Ви ще там зауваження зробили, що якщо не розбирається міцний господарник у фінансах, то це прям біда! Чекаю роз’яснення про хеджування від того, хто розбирається!
мы вступил в эпоху перемен - и возможно новый центр ИТ будет именно в Украине, и новая мировая валюта именно украинская гривна.
но а если без катаклизмов - то подумайте как быстро во платится сценарий "28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8" если например принять простое решение - запрет на вывоз с Украины например не переработаного зерна - перерабатывай хотябы в вермишель или кашу и тогда вывози
Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
Спрашивали не у меня, но позволю себе ответить. Порог входа от 80 - 100 тыс. долларов, доходность от 8 до 10% годовых, хотя иногда доходит и до 12%. Но ситуация с коронавирусом серьезно изменила рынок - на сегодня стоимость аренды коммерческой недвижимости, в отличие от жилой, еще далека от докарантинных значений. Средний размер дисконта по действующим договорам на сегодня составляет от 10 до 30%, в апреле - мае эти значения были на уровне 50 - 100%. Очень надеюсь, что в течение года рынок восстановится, хотя прогнозы в этом сегменте далеко не самые радужные.
Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37
Шото много, тут з депозитами ПА6% та інфлєцом 4% курс ПА32 і то много.
Інфлєцом?! Це термін визначного фінансиста?! Цікаво чому отакий сброд тут окопався і пише десятками тисяч коментарів, де розумного нічого немає! Ви на роботу кудись не пробували піти?! Чи ви вже працюєте вахтером і у вас маса часу?! Інфлєц у нього головного мозга!