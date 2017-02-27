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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6072607360746075>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 200
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
52
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
100
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:05

  komant733 написав:
  Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2%
Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков.
Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.




Что там с паритетом?
Полосатый вы наш?
Пока 15 % минус....
Надеюсь вы сдали свои евро по 1.14,как мечтали..... :D
P. S скажу честно,прослушал ЛОБа ,пока на 7 % в плюсе..... :mrgreen:
Жалею что не на все вошёл.....
20 % портфеля $

Да, на євро можна було заробити, але, хто ж знав! Жодного коментаря, який би прогнозував на форумі нинішній курс євро, тут не було! Це яскраве свідчення корисності деяких коментарів, які десятками тисяч видають окремі екземпляри! Та й інші не кращі! Зауваження, що я читаю з запізненням, до одного місця! Ті, хто без запізнення читає теж не особливо скористалися своєю терміновістю ...
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:27

:arrow: стер :mrgreen:
Тут було написано куди має йти рівненський сторож :mrgreen: заливати сурогатом свою синю пику :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 25 лип, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  Zebra написав:Пока что индекс банана указывает на продолжение роста.

Ок!
В атб/сільпо банани пА 23,99!
ДумайТЕ! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:35

  vitaliian написав:Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)


Не поленился и специально для этой дискуссии сравнил динамику цен на продовольствие с динамикой курса, чтобы развеять миф о "зажравшихся украинских производителях".

Зображення

Как видите, повышение их цен значительно отстает от роста курса, а значит с девальвацией внутренний производитель таки получает преимущества, которые, если рассудить без эмоций, не позволили ему умереть, потеряв, помимо 15% внутреннего рынка (крымчане + жители ОРДЛО) еще и ключевой внешний.

Но можете заглянуть и в их финансовые отчетности. Из зажравшихся там будут только косюки да ахметовы, доящие государственный бюджет. Обвинять независимый бизнес в неконкурентном поведении просто таки недобросовестно и попахивает лоббизмом их иностранных конкурентов.

Хочу при этом подчеркнуть, что сам являюсь критиком девальвации 2014-2015 гг, в процессе которой было наделано много ошибок (сознательных, или осознанных - оставим за скобками). Но это абсолютно не значит, что само ослабление национальной валюты, когда ты маленький и работаешь в условиях открытого рынка, является ошибочным. Повторюсь - to do things right не равно to do right things!

Перманентно и мягко ослабляя курс, вы и стимулируете инвестиционный спрос умеренной инфляцией, и даете преимущество внутреннему производителю по себестоимости, и мотивируете его становиться лучше (ведь импорт всегда дышит в спину, поскольку является лишь чуть дороже).

Более того, вы мотивируете импортера переносить производство внутрь страны. Причем без всяких жестких протекционистских мер вроде пошлин и квот (которых вы все равно лишены "благодаря" открытому рынку). Разумеется, не каждого импортера, а только того, кто продает в больших объемах - это характерно для сегментов, в которых внутренний производитель не предлагает субститутов. Т.е. именно то, что вам и необходимо в рамках импортозамещения, и то, что существенно сильно ослабляет корреляцию девальвации и внутренней инфляции! А это - ваш основной concern (и в принципе, излюбленный шорткат адептов крепкой гривны).

PS: график не стал перегружать, добавляя туда еще и индекс промышленного производства, но по нему итак несложно уловить причинно-следственную связь - ИПП падает именно с 2019-го и именно по той причине, что импорт стал приближаться по цене к внутреннему производителю!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:36

  pesikot написав:Так топил за девальвацию, что когда девальвация произошла, то испугался и начал лепетать, что не этого хотел


не путайте плавную и ожидаемую девальвацию нужную в разумных пределах для стимулирования экономики. И внезапные кратные и непредсказуемые девалы. Я за непредсказуемые кратные девалы не топил. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:38

  Амвросий написав:не путайте плавную и ожидаемую девальвацию нужную в разумных пределах для стимулирования экономики. И внезапные кратные и непредсказуемые девалы. Я за непредсказуемые кратные девалы не топил. :)


Здесь никто за нее не топит, но песикот упорно это всем приписывает!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:49

  Василь-Рівне написав:


А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".

Цей текст редагувався 5 разів! Думаю, що Василь всі ці рази підбирав образливі слова відносно нової влади... Тільки цікаво в яку сторону?! З більшої образливості до меншої чи навпаки?!
Тобто папєрєдніки ніколи не винні, навіть у випадку, коли оці ваші зелебобіки(Васін сленг) теж стануть папєрєдніками?! Так чого їм тоді сильно напружуватися? Он Петрові за всі його справи нічого немає, так з якого дива ці повинні щось робити, якщо порох цілих 5 років лише свій карман набивав! Дивна якась логіка! Точно треба було 5 разів редагувати, щоб таке зварганити!
І до речі, а чому ви Василю не працюєте?! Як кажете ви - Га?!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:59

  Долярчик написав:
  stas_rst написав:
  Долярчик написав:На моменті + 225дол. профіту!

наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!!
За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!!
Сумно ... чесно

Де? - як? - розказуйТЕ! :D

полуниця у сусідів, для початку ... а ще - вагони, багато вагонів на Львівській залізниці ... жартую, без образ.
Я думаю, людина, яка веде Н-років дрібний бізнес, може собі придумати роботу на 6К гривень в рік додаткового прибутку :)
не мені вас вчити ... а девіз - "усрамсє, но нєдамсє" - залиште сусідам і ДумайТЕ :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:12

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.


Яка дохідність і який поріг входу?

Висока і високий 8)
На моїй гілці(Львівської нерухомості) є проста формула, яка дасть усі відповіді. :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:Я думаю, людина, яка веде Н-років дрібний бізнес, може собі придумати роботу на 6К гривень в рік додаткового прибутку

Так і думав, що будуть "загальні фрази" і ніякої конкретики :)

І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!
А от ідей на 100-200тис.грн - ПАСИВНОГО прибутку - якось не густо ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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