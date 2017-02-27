Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
Что там с паритетом? Полосатый вы наш? Пока 15 % минус.... Надеюсь вы сдали свои евро по 1.14,как мечтали..... P. S скажу честно,прослушал ЛОБа ,пока на 7 % в плюсе..... Жалею что не на все вошёл..... 20 % портфеля $
Да, на євро можна було заробити, але, хто ж знав! Жодного коментаря, який би прогнозував на форумі нинішній курс євро, тут не було! Це яскраве свідчення корисності деяких коментарів, які десятками тисяч видають окремі екземпляри! Та й інші не кращі! Зауваження, що я читаю з запізненням, до одного місця! Ті, хто без запізнення читає теж не особливо скористалися своєю терміновістю ...
стер Тут було написано куди має йти рівненський сторож заливати сурогатом свою синю пику
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 25 лип, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Zebra написав:Пока что индекс банана указывает на продолжение роста.
Ок! В атб/сільпо банани пА 23,99! ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)
Не поленился и специально для этой дискуссии сравнил динамику цен на продовольствие с динамикой курса, чтобы развеять миф о "зажравшихся украинских производителях".
Как видите, повышение их цен значительно отстает от роста курса, а значит с девальвацией внутренний производитель таки получает преимущества, которые, если рассудить без эмоций, не позволили ему умереть, потеряв, помимо 15% внутреннего рынка (крымчане + жители ОРДЛО) еще и ключевой внешний.
Но можете заглянуть и в их финансовые отчетности. Из зажравшихся там будут только косюки да ахметовы, доящие государственный бюджет. Обвинять независимый бизнес в неконкурентном поведении просто таки недобросовестно и попахивает лоббизмом их иностранных конкурентов.
Хочу при этом подчеркнуть, что сам являюсь критиком девальвации 2014-2015 гг, в процессе которой было наделано много ошибок (сознательных, или осознанных - оставим за скобками). Но это абсолютно не значит, что само ослабление национальной валюты, когда ты маленький и работаешь в условиях открытого рынка, является ошибочным. Повторюсь - to do things right не равно to do right things!
Перманентно и мягко ослабляя курс, вы и стимулируете инвестиционный спрос умеренной инфляцией, и даете преимущество внутреннему производителю по себестоимости, и мотивируете его становиться лучше (ведь импорт всегда дышит в спину, поскольку является лишь чуть дороже).
Более того, вы мотивируете импортера переносить производство внутрь страны. Причем без всяких жестких протекционистских мер вроде пошлин и квот (которых вы все равно лишены "благодаря" открытому рынку). Разумеется, не каждого импортера, а только того, кто продает в больших объемах - это характерно для сегментов, в которых внутренний производитель не предлагает субститутов. Т.е. именно то, что вам и необходимо в рамках импортозамещения, и то, что существенно сильно ослабляет корреляцию девальвации и внутренней инфляции! А это - ваш основной concern (и в принципе, излюбленный шорткат адептов крепкой гривны).
PS: график не стал перегружать, добавляя туда еще и индекс промышленного производства, но по нему итак несложно уловить причинно-следственную связь - ИПП падает именно с 2019-го и именно по той причине, что импорт стал приближаться по цене к внутреннему производителю!
Амвросий написав:не путайте плавную и ожидаемую девальвацию нужную в разумных пределах для стимулирования экономики. И внезапные кратные и непредсказуемые девалы. Я за непредсказуемые кратные девалы не топил.
Здесь никто за нее не топит, но песикот упорно это всем приписывает!
А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".
Цей текст редагувався 5 разів! Думаю, що Василь всі ці рази підбирав образливі слова відносно нової влади... Тільки цікаво в яку сторону?! З більшої образливості до меншої чи навпаки?! Тобто папєрєдніки ніколи не винні, навіть у випадку, коли оці ваші зелебобіки(Васін сленг) теж стануть папєрєдніками?! Так чого їм тоді сильно напружуватися? Он Петрові за всі його справи нічого немає, так з якого дива ці повинні щось робити, якщо порох цілих 5 років лише свій карман набивав! Дивна якась логіка! Точно треба було 5 разів редагувати, щоб таке зварганити! І до речі, а чому ви Василю не працюєте?! Як кажете ви - Га?!
наш львівський друже, як повинно не пощастити у житті, щоб тішти себе 225-ма доларами прибутку ??? і це за рік !!! і це - всього лише 6300 грн. по курсу сьогодні !!! За час, зекономлений від перебування на форумі, Ви могли б заробити без ризиків НАБАГАТО більше !!! Сумно ... чесно
Де? - як? - розказуйТЕ!
полуниця у сусідів, для початку ... а ще - вагони, багато вагонів на Львівській залізниці ... жартую, без образ. Я думаю, людина, яка веде Н-років дрібний бізнес, може собі придумати роботу на 6К гривень в рік додаткового прибутку не мені вас вчити ... а девіз - "усрамсє, но нєдамсє" - залиште сусідам і ДумайТЕ
Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
Висока і високий На моїй гілці(Львівської нерухомості) є проста формула, яка дасть усі відповіді.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
stas_rst написав:Я думаю, людина, яка веде Н-років дрібний бізнес, може собі придумати роботу на 6К гривень в рік додаткового прибутку
Так і думав, що будуть "загальні фрази" і ніякої конкретики
І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"! А от ідей на 100-200тис.грн - ПАСИВНОГО прибутку - якось не густо
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!