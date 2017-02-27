Ви вперто не помітили конкретики про полуницю і Львівську залізницю
на полуниці ще можна економити на продуктах і вітамінах, а на залізниці - ліваком дозаробити пасивні бонуси ...
як варіант без жартів - вивчіть до польської (розмовну, мабуть, знаєте), ще трошки розмовну англійську, підівчіть історію Львова і України, книжку з якої ви могли скурити в школі у 9-му "Г" класі, і водіть екскурсії по екскурсійному Львову. Повірте, це і для здоровя, і для нервів, і для ПРИБУТКУ овер 6 К гривень на рік - набагато перспективніше.
Це якщо без капіталовкладень, замість писанини на форумі.
ПС.
А ще, думайТЕ і голосуйТЕ правильно на виборах.
Тоді безвіз, і малий прикордонний рух, можливо, залишать перспективи ще й для ваших дітей.