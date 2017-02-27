Долярчик написав:Так і думав, що будуть "загальні фрази" і ніякої конкретики
Ви вперто не помітили конкретики про полуницю і Львівську залізницю на полуниці ще можна економити на продуктах і вітамінах, а на залізниці - ліваком дозаробити пасивні бонуси ...
як варіант без жартів - вивчіть до польської (розмовну, мабуть, знаєте), ще трошки розмовну англійську, підівчіть історію Львова і України, книжку з якої ви могли скурити в школі у 9-му "Г" класі, і водіть екскурсії по екскурсійному Львову. Повірте, це і для здоровя, і для нервів, і для ПРИБУТКУ овер 6 К гривень на рік - набагато перспективніше. Це якщо без капіталовкладень, замість писанини на форумі.
ПС. А ще, думайТЕ і голосуйТЕ правильно на виборах. Тоді безвіз, і малий прикордонний рух, можливо, залишать перспективи ще й для ваших дітей.
stas_rst написав:і водіть екскурсії по екскурсійному Львову
Це ж не пасивний прибуток! А роботу/бізнес/самозайнятість, то я і так маю! А пасивно заробити з відносно невеликої суми 100-200тис.грн, хоч 14% річних(тепер лише 8-10%)- крім депо, варіантів немає!(ну можна хіба що ще раз зіграти в лотерею в2в )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись (треба в архіви форуму глянути)]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
Меня тут учили что надо сравнивать с долародепо а там было чистыми 3% 3875+39+39+39= 3991 или 116$ профита что на $100 меньше Ну... 225 $ а тем более 116 ИМХО не оправдывают тех рисков...
Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37
Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!
stas_rst написав:і водіть екскурсії по екскурсійному Львову
Це ж не пасивний прибуток! А роботу/бізнес/самозайнятість, то я і так маю! А пасивно заробити з відносно невеликої суми 100-200тис.грн, хоч 14% річних(тепер лише 8-10%)- крім депо, варіантів немає!(ну можна хіба що ще раз зіграти в лотерею в2в )
я за Вашими сообщениями слежу больше, как за стебом но пассивный доход 100-200 тыс грн - это вложения 1-2 млн грн. если Вы в состоянии наскирдовать такую сумму, то а) у Вас неслабый основной доход б) он съедает у Вас очень много времени вот надо им и заниматься. потому что вот этот мониторинг ставок, переброска денег туда-сюда, гривна-валюта, просмотр форума наконец - это потери времени с намного меньшей эффективностью. сдача в аренду недвиги - это тоже не фига не пассивный доход - это разновидность бизнеса со своими приколами. зарабатывайте на здоровье, а заработанное - раскладывайте по разным корзинам, и больше смотрите на надежность, а не на доходность;) как-то так
Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись (треба в архіви форуму глянути)]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
Меня тут учили что надо сравнивать с долародепо а там было чистыми 3% 3875+39+39+39= 3991 или 116$ профита что на $100 меньше Ну... 225 $ а тем более 116 ИМХО не оправдывают тех рисков...
Та я не хвалюсь, що я щось шалено заробив! Я просто цим затикаю рота тим, хто каже, що я в схопив лося!
А так, то так - що то(гривнедепо) шило, що то(долародепо) - мило
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!
Це новина. До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити. Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))
Долярчик написав:І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!
Це новина. До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити. Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))
интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13? и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной
Shaman написав:пассивный доход 100-200 тыс грн - это вложения 1-2 млн грн. если Вы в состоянии наскирдовать такую сумму, то
Ви не зрозуміли - НЕ дохід 100-200тис. - а ІНВЕСТИЦІЯ в 100-200тис.грн! - і щоб вже від неї отримати хоча б 14% річних?
Shaman написав:я за Вашими сообщениями слежу больше, как за стебом
А по-іншому, до них в 99% ставитись і не можна!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!