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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6073607460756076>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 201
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
52
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
101
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Так і думав, що будуть "загальні фрази" і ніякої конкретики

Ви вперто не помітили конкретики про полуницю і Львівську залізницю :)
на полуниці ще можна економити на продуктах і вітамінах, а на залізниці - ліваком дозаробити пасивні бонуси ...

як варіант без жартів - вивчіть до польської (розмовну, мабуть, знаєте), ще трошки розмовну англійську, підівчіть історію Львова і України, книжку з якої ви могли скурити в школі у 9-му "Г" класі, і водіть екскурсії по екскурсійному Львову. Повірте, це і для здоровя, і для нервів, і для ПРИБУТКУ овер 6 К гривень на рік - набагато перспективніше.
Це якщо без капіталовкладень, замість писанини на форумі.

ПС.
А ще, думайТЕ і голосуйТЕ правильно на виборах.
Тоді безвіз, і малий прикордонний рух, можливо, залишать перспективи ще й для ваших дітей.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:і водіть екскурсії по екскурсійному Львову

Це ж не пасивний прибуток!
А роботу/бізнес/самозайнятість, то я і так маю!
А пасивно заробити з відносно невеликої суми 100-200тис.грн, хоч 14% річних(тепер лише 8-10%)- крім депо, варіантів немає!(ну можна хіба що ще раз зіграти в лотерею в2в :D )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:56

  zzzzzz написав:Звонок на горячую линию прямо возле кассы слегка отрезвляет некоторых очень рьяных исполнителей.

Можно телефон? :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 02:15

  Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)]

Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!


Меня тут учили что надо сравнивать с долародепо а там было чистыми 3%
3875+39+39+39= 3991 или 116$ профита что на $100 меньше
Ну... 225 $ а тем более 116 ИМХО не оправдывают тех рисков...
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 05:22

  Qwerty написав:
  Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37

Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!

А можна просто переболіть як іспанкой....
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:41

  Долярчик написав:
  stas_rst написав:і водіть екскурсії по екскурсійному Львову

Це ж не пасивний прибуток!
А роботу/бізнес/самозайнятість, то я і так маю!
А пасивно заробити з відносно невеликої суми 100-200тис.грн, хоч 14% річних(тепер лише 8-10%)- крім депо, варіантів немає!(ну можна хіба що ще раз зіграти в лотерею в2в :D )


я за Вашими сообщениями слежу больше, как за стебом :oops: но
пассивный доход 100-200 тыс грн - это вложения 1-2 млн грн. если Вы в состоянии наскирдовать такую сумму, то
а) у Вас неслабый основной доход
б) он съедает у Вас очень много времени
вот надо им и заниматься.
потому что вот этот мониторинг ставок, переброска денег туда-сюда, гривна-валюта, просмотр форума наконец - это потери времени с намного меньшей эффективностью. сдача в аренду недвиги - это тоже не фига не пассивный доход - это разновидность бизнеса со своими приколами.
зарабатывайте на здоровье, а заработанное - раскладывайте по разным корзинам, и больше смотрите на надежность, а не на доходность;)
как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:50

  yama написав:
  Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись :oops: (треба в архіви форуму глянути)]

Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!


Меня тут учили что надо сравнивать с долародепо а там было чистыми 3%
3875+39+39+39= 3991 или 116$ профита что на $100 меньше
Ну... 225 $ а тем более 116 ИМХО не оправдывают тех рисков...

Та я не хвалюсь, що я щось шалено заробив!
Я просто цим затикаю рота тим, хто каже, що я в схопив лося!

А так, то так - що то(гривнедепо) шило, що то(долародепо) - мило :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:54

  Долярчик написав:І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!

Це новина. :D
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:00

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!

Це новина. :D
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))


интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13? :lol:
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:пассивный доход 100-200 тыс грн - это вложения 1-2 млн грн. если Вы в состоянии наскирдовать такую сумму, то

Ви не зрозуміли - НЕ дохід 100-200тис. - а ІНВЕСТИЦІЯ в 100-200тис.грн! - і щоб вже від неї отримати хоча б 14% річних?

  Shaman написав:я за Вашими сообщениями слежу больше, как за стебом

А по-іншому, до них в 99% ставитись і не можна! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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