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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6073607460756076

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 201
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
52
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
101
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:01

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!

Це новина. :D
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))

гра покрупному - це гривневі депозити в Абанці + в Універсалі під 17,5%, сумарний еквівалент такий, що не вистачить на кавалірку у Львові (тре іпотека або поміч тещі), які скоро закінчаться і можуть вийти в мінус в доларі (в євро вже лось).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:04

  Shaman написав:
  ib_investor написав:
  Долярчик написав:І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!

Це новина. :D
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))


интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13? :lol:
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной :mrgreen:

Знову все поперекручували :roll:

Детальніше все ось тут:
viewtopic.php?f=27&t=212063&p=5022469#p5022469
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:06

  Долярчик написав:
Детальніше все ось тут:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


міняй аву на сохатого :mrgreen:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:гра покрупному - це гривневі депозити

Підказую - комерц.нерухомість, деталі тут:
viewtopic.php?f=27&t=212063&p=5022469#p5022469
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:07

  Долярчик написав:
  Shaman написав:пассивный доход 100-200 тыс грн - это вложения 1-2 млн грн. если Вы в состоянии наскирдовать такую сумму, то

Ви не зрозуміли - НЕ дохід 100-200тис. - а ІНВЕСТИЦІЯ в 100-200тис.грн! - і щоб вже від неї отримати хоча б 14% річних?


а если сумма сбережений 100-200 тыс грн, то тем более не парьтесь, а займитесь поднятием месячного дохода до 50-100 тыс грн. в наше время такие зп вполне можно получить, если ты профи;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:если сумма сбережений 100-200 тыс грн, то тем более не парьтесь, а займитесь поднятием месячного дохода до 50-100 тыс грн. в наше время такие зп вполне можно получить, если ты профи;)

Все то так, але з самого початку мова йде про ПАСИВНИЙ, або хоча б напі-пасивний прибуток!!! (з невеликої суми в 100-200тис.грн)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:11

  Shaman написав:интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13? :lol:
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной :mrgreen:

Друзі бувають різні, звичайно.
І всіх подробиць життя чолов’яги ми, звичайно, не дізнаємось.
Але важко навіть уявити образ такого «друга», який просто візьме і віддасть продавцю крадених байків лям гривень на «гру по крупному».
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:13

  Долярчик написав:
  Shaman написав:
  ib_investor написав: quote="5022472:Долярчик"]І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"! [/quote
Це новина. :D
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))


интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13? :lol:
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной :mrgreen:

Знову все поперекручували :roll:

Детальніше все ось тут:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


если Вы стебетесь, то дайте и другим постебаться :mrgreen:

по недвиге - вперед, но повторюсь это не инвестиции, это бизнес;)
у меня есть реальный кейс - знакомый купил ком недвигу в Донецке в 2007 году за 80-100 куе в кредит. результаты можете предположить...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:15

  Shaman написав:по недвиге - вперед, но повторюсь это не инвестиции, это бизнес;)
у меня есть реальный кейс - знакомый купил ком недвигу в Донецке в 2007 году за 80-100 куе в кредит. результаты можете предположить...

Тоже не пойму, почему Долярчик относит битон, тем более коммерческий, в категорию "пассивный доход"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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