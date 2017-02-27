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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:01
ib_investor написав: Долярчик написав:
І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!
Це новина.
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))
гра покрупному - це гривневі депозити в Абанці + в Універсалі під 17,5%, сумарний еквівалент такий, що не вистачить на кавалірку у Львові (тре іпотека або поміч тещі), які скоро закінчаться і можуть вийти в мінус в доларі (в євро вже лось).
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:04
Shaman написав: ib_investor написав: Долярчик написав:
І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"!
Це новина.
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))
интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13?
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной
Знову все поперекручували
Детальніше все ось тут:viewtopic.php?f=27&t=212063&p=5022469#p5022469
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:06
міняй аву на сохатого
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:07
flyman написав:
гра покрупному - це гривневі депозити
Підказую - комерц.нерухомість, деталі тут:viewtopic.php?f=27&t=212063&p=5022469#p5022469
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:07
Долярчик написав: Shaman написав:
пассивный доход 100-200 тыс грн - это вложения 1-2 млн грн. если Вы в состоянии наскирдовать такую сумму, то
Ви не зрозуміли - НЕ дохід 100-200тис. - а ІНВЕСТИЦІЯ в 100-200тис.грн! - і щоб вже від неї отримати хоча б 14% річних?
а если сумма сбережений 100-200 тыс грн, то тем более не парьтесь, а займитесь поднятием месячного дохода до 50-100 тыс грн. в наше время такие зп вполне можно получить, если ты профи;)
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Shaman
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:10
Shaman написав:
если сумма сбережений 100-200 тыс грн, то тем более не парьтесь, а займитесь поднятием месячного дохода до 50-100 тыс грн. в наше время такие зп вполне можно получить, если ты профи;)
Все то так, але з самого початку мова йде про ПАСИВНИЙ, або хоча б напі-пасивний прибуток!!! (з невеликої суми в 100-200тис.грн)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:11
Shaman написав:
интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13?
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной
Друзі бувають різні, звичайно.
І всіх подробиць життя чолов’яги ми, звичайно, не дізнаємось.
Але важко навіть уявити образ такого «друга», який просто візьме і віддасть продавцю крадених байків лям гривень на «гру по крупному».
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:13
Долярчик написав: Shaman написав: ib_investor написав:
quote="5022472:Долярчик"]І так, в мене є ідеї, але "гри по крупному"! [/quote
Це новина.
До цього часу бачив від тебе лише божевільні повідомлення про передачу грошей приватним аферистам в піраміди та банківським аферистам в депозити.
Давай, розкажи про свою «гру по крупному». Поржемо хоч трохи))
интересно сколько друзей нужно для этой игры - 11,12,13?
и сколько они должны внести - по ляму? тогда игра будет точно крупной
Знову все поперекручували
Детальніше все ось тут:Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
если Вы стебетесь, то дайте и другим постебаться
по недвиге - вперед, но повторюсь это не инвестиции, это бизнес;)
у меня есть реальный кейс - знакомый купил ком недвигу в Донецке в 2007 году за 80-100 куе в кредит. результаты можете предположить...
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:15
Shaman написав:
по недвиге - вперед, но повторюсь это не инвестиции, это бизнес;)
у меня есть реальный кейс - знакомый купил ком недвигу в Донецке в 2007 году за 80-100 куе в кредит. результаты можете предположить...
Тоже не пойму, почему Долярчик относит битон, тем более коммерческий, в категорию "пассивный доход"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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