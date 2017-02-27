Долярчик написав:25,80 - хоч можу трохи помилятись (треба в архіви форуму глянути)]
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то: - 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року) - а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн! - тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол. На моменті + 225дол. профіту!
Меня тут учили что надо сравнивать с долародепо а там было чистыми 3% 3875+39+39+39= 3991 или 116$ профита что на $100 меньше Ну... 225 $ а тем более 116 ИМХО не оправдывают тех рисков...
Zebra написав:На следующий год мой прогноз среднегодового курса - 36-37
Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!
vitaliian написав:Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)
Не поленился и специально для этой дискуссии сравнил динамику цен на продовольствие с динамикой курса, чтобы развеять миф о "зажравшихся украинских производителях".
Как видите, повышение их цен значительно отстает от роста курса, а значит с девальвацией внутренний производитель таки получает преимущества, которые, если рассудить без эмоций, не позволили ему умереть, потеряв, помимо 15% внутреннего рынка (крымчане + жители ОРДЛО) еще и ключевой внешний.
Но можете заглянуть и в их финансовые отчетности. Из зажравшихся там будут только косюки да ахметовы, доящие государственный бюджет. Обвинять независимый бизнес в неконкурентном поведении просто таки недобросовестно и попахивает лоббизмом их иностранных конкурентов.
Хочу при этом подчеркнуть, что сам являюсь критиком девальвации 2014-2015 гг, в процессе которой было наделано много ошибок (сознательных, или осознанных - оставим за скобками). Но это абсолютно не значит, что само ослабление национальной валюты, когда ты маленький и работаешь в условиях открытого рынка, является ошибочным. Повторюсь - to do things right не равно to do right things!
Перманентно и мягко ослабляя курс, вы и стимулируете инвестиционный спрос умеренной инфляцией, и даете преимущество внутреннему производителю по себестоимости, и мотивируете его становиться лучше (ведь импорт всегда дышит в спину, поскольку является лишь чуть дороже).
Более того, вы мотивируете импортера переносить производство внутрь страны. Причем без всяких жестких протекционистских мер вроде пошлин и квот (которых вы все равно лишены "благодаря" открытому рынку). Разумеется, не каждого импортера, а только того, кто продает в больших объемах - это характерно для сегментов, в которых внутренний производитель не предлагает субститутов. Т.е. именно то, что вам и необходимо в рамках импортозамещения, и то, что существенно сильно ослабляет корреляцию девальвации и внутренней инфляции! А это - ваш основной concern (и в принципе, излюбленный шорткат адептов крепкой гривны).
PS: график не стал перегружать, добавляя туда еще и индекс промышленного производства, но по нему итак несложно уловить причинно-следственную связь - ИПП падает именно с 2019-го и именно по той причине, что импорт стал приближаться по цене к внутреннему производителю!
Графики как бы ниочем. Я бы брал по товарным группам. Есть группы товаров, по которым повышать цены не имеет смысла(это в ногу выстрелить), ибо тут же через границы идет нарастающим потоком более дешевый импорт. По таким товарам у нас цены практически не растут, расходы компенсируются снижением качества. Живой пример - сыры. Там, где качеством нельзя компенсировать, цены просто стоят. Например: за последний год так стопорнулись цены на сахар, мясо и подсолнечное масло. Есть группы товаров, по которым мы за 5 лет существенно приблизились к европейским ценам. К примеру: соки, воды, хлебобулочные изделия, кондитерка(при том, что ее составляющие на порядок меньше приросли в цене). Наши цены на ликероводочную продукцию и вина напрямую зависят не от рынка, а от невменяемости государства в вопросе акцизов. Как результат, растут цены, падает официальное потребление, но самогоноварение расцвело пышным цветом, особенно на селе и в райцентрах.
Как только устанавливается новый тренд, тут же появляется "эксперДы", хором втирающие, что так и должно быть. Где этот дядя был к примеру зимой? Уверен, ровно сидел на мягком месте и топил с умным пятаком за что-то уже случившееся.